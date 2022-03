Mondiali Femminili: queste le avversarie delle azzurre

LOSANNA (SVIZZERA)- Si è svolto questa sera a Losanna (Svizzera) il sorteggio del Campionato del Mondo femminile 2022, in programma in Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre.

Le campionesse d’Europa di Davide Mazzanti sono state inserite nella Pool A che si disputerà ad Arnhem insieme alle padrone di casa dell’Olanda, al Belgio, a Porto Rico, al Camerun e al Kenya.

Nella seconda pool B, partita inziale ad Arnhem e le restanti a Danzica, si affronteranno: Polonia, Turchia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Thailandia, Croazia (sostituta della Russia, esclusa dalla competizione).

Nel girone C, match inaugurale ad Arnhem e prosecuzione a Lodz, scenderanno in campo: Stati Uniti, Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, Kazakistan.

La pool D, invece, si svolgerà interamente ad Arnhem e vedrà coinvolte: Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca.