15 atlete al primo raduno della nazionale femminile

Francesca Bosio, Alessia Mazzaro, Martina Armini, Elena Perinelli (Reale Mutua Fenera Chieri); Anastasia Guerra, Bintu Diop, Linda Nwakalor (Bartoccini-Fortinfissi Perugia); Sylvia Nwakalor, Emma Graziani, Sara Panetoni, Terry Enweonwu (Il Bisonte Firenze); Emma Cagnin (Volley Bergamo 1991); Sofia Monza (Unet E-Work Busto Arsizio); Alice Degradi, Federica Squarcini dal 23 aprile (Bosca S. Bernardo Cuneo).

A questo gruppo, che comprende giocatrici sia della seniores che dell'under 21 femminile, si aggiungeranno con il proseguire della stagione le atlete che termineranno l'attività con i rispettivi club.

In questo periodo Davide Mazzanti e le azzurre si alleneranno al Palazzo Wanny, nuovissimo impianto inaugurato negli scorsi mesi.

La nazionale italiana lavorerà a Firenze per tutto il mese di maggio, dove sarà impegnata anche impegnata in quattro incontri amichevoli. L'esordio stagionale è fissato per giovedì 19 maggio al Palazzo Wanny contro la Croazia, match che verrà replicato venerdì 20 maggio al PalaEstra di Siena. Domenica 22 maggio le azzurre torneranno in campo sempre al Palazzo Wanny per affrontare la Bulgaria, mentre lunedì 23 maggio le due squadre si sfideranno nuovamente al PalaEstra di Siena. Poi la partenza per la prima settimana della Volleyball Nations League, durante la quale l'Italia sarà impegnata ad Ankara (dal 31 maggio al 5 giugno).