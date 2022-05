Italia ancora vittoriosa al quinto set contro la Croazia

La nazionale italiana si è schierata con Bosio in palleggio, Diop opposto, martelli Enweonwu e D'Odorico, al centro Lubian e Mazzaro, libero Panetoni. Per il giovane libero azzurro e per Emma Cagnin si è trattato dell’esordio assoluto con la maglia azzurra.

Il match si è messo subito in salita per Bosio e compagne, la Croazia infatti è partita forte e l’Italia ha perso contatto (1-6). La formazione tricolore non è riuscita a trovare ritmo e le avversarie hanno comandato il gioco (10-19). La continuazione del set non ha riservato sorprese e le ospiti si sono imposte (13-25).

Il momento negativo di Lubian e compagne è proseguito nel secondo parziale (2-7). I tanti errori azzurri hanno permesso alle avversarie di guadagnare ancora più vantaggio (11-20) e il set si è chiuso con l’identico punteggio del primo (13-25).

Molto diverso l’atteggiamento di Bosio e compagne al rientro in campo, il servizio azzurro ha funzionato a dovere e le croate hanno accusato il colpo (6-2). Con il passare del gioco le ragazze di Mazzanti hanno preso sempre più fiducia, mentre le avversarie non sono riuscite a replicare (20-11). L’Italia non ha mai abbassato la concentrazione e la frazione è terminata con un perentorio (25-11).

D’Odorico e compagne (dentro Squarcini per Lubian) hanno provato a riproporre lo stesso copione nel quarto parziale (8-4), ma questa volta le croate hanno reagito (8-9). Le fasi successive hanno visto un sostanziale equilibrio, con diversi cambiamenti al comando (13-11). Con determinazione e carattere la squadra tricolore ha cambiato marcia nel momento chiave (21-16), prolungando la gara al quinto (25-21).

Emozionante e combattuto il tie-break, nel quale entrambe le squadre hanno messo in mostra grandi difese (6-6). Un’ottima D’Odorico ha spinto avanti le compagne (9-7), però le croate hanno subito ribaltato la situazione (9-10). Il botta e risposta è proseguito fino ai vantaggi (15-15), quando Bosio ha chiuso il match (17-15).

La nazionale azzurra tornerà in campo domenica a Palazzo Wanny di Firenze (ore 20.30) contro la Bulgaria, sfida che si ripeterà lunedì 23 maggio (ore 20.30) al PalaEstra di Siena.

IL TABELLINO-

ITALIA - CROAZIA 3-2 (13-25, 13-25, 25-11, 25-21, 17-15)

ITALIA: Bosio 5, Enweonwu 11, Mazzaro 13, Diop 20, D'Odorico 16, Lubian 4, Panetoni (L.), Guerra, Cagnin, Squarcini 1. N.e: Armini, Monza, Nwakalor L. All. Mazzanti

CROAZIA: Peric 1, Milos 10, Butigan, 17 Grbavica 18, Tomic 4, Samadan 10, Stimac (L.). Karatovic 4, Markovic, Strunjak, Strize, Popic, Bozicevic, Deak 1, Jaksetic. N.e: Sain. All. Ferhat

ARBITRI: Fantoni-Angelucci.

Durata Set: 19', 20’, 20’, 24’, 18’

Spettatori: 2200.

Italia: 11 a, 15 bs, 12 m, 32 et.

Croazia: 5 a, 14 bs, 12 m, 33 et.