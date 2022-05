Doppio test match con la Bulgaria per gli azzurri

CAVALESE (TRENTO)- Dopo la conferenza stampa di presentazione della stagione delle nazionali tenutasi a Milano lo scorso 17 maggio, si alzerà ufficialmente il sipario sulla lunga estate della nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi che mercoledì 25 e giovedì 26 maggio a Cavalese , in Val di Fiemme, affronterà la Bulgaria per un doppio test match che anticiperà la week 1 di Volleyball Nations League in programma ad Ottawa, in Canada dal 8 al 12 giugno. Tanti gli spunti di interesse che accompagneranno le prime uscite dei campioni d'Europa uscenti, che affronteranno la Bulgaria prima di ritrovarla in Polonia nella terza settimana di VNL. Tra le fila avversarie saranno diversi i reduci dal campionato italiano: Dimitrov (Ravenna), Asparuhov (Verona), Karyagin e Grozdanov (Monza).

Il doppio banco di prova vedrà impegnati gli azzurri che fino a qualche settimana fa si sono dati battaglia nel campionato italiano. Gli ultimi a chiudere la stagione sono stati Simone Giannelli e Alessandro Piccinelli, protagonisti con Perugia della finale scudetto; Leo Scanferla, Francesco Recine e Giacomo Raffaelli impegnati nella finale dei Play Off Challenge con Piacenza e Cisterna.

Le due amichevoli di Cavalese saranno quindi l'antipasto di una stagione che avrà inizio appunto il 25 maggio e terminerà con l'appuntamento clou dei Mondiali in programma dal 26 agosto all'11 settembre. Il primo appuntamento ufficiale degli azzurri, invece, sarà quello della VNL che partirà dal Canada e terminerà con le Finali, alle quali l'Italia è già qualificata in qualità di paese ospitante, che si giocheranno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) dal 20 al 24 luglio.

Il lavoro iniziato il 3 maggio a Cavalese ha coinvolto, agli ordini di Ferdinando De Giorgi insieme a Vincenzo Fanizza (tecnico dell'U22), atleti che si divideranno tra varie competizioni, da quelle riguardanti l'U22 (Europeo dal 12 al 17 luglio in Polonia) a quelle che coinvolgeranno i vari gruppi della seniores (VNL, Giochi del Mediterraneo, Mondiali). Questa programmazione ha permesso quindi al tecnico azzurro di seguire contemporaneamente tutti gli atleti a disposizione compresi quelli dell'U22.

Su 85 incontri giocati, sono stati 48 i successi azzurri con la Bulgaria, guidata dal mese di gennaio da Nikolay Jeliazkov, anche lui vecchia conoscenza del campionato italiano.

A presentare il doppio incontro è stato il tecnico azzurro Fefè De Giorgi:

« Il doppio appuntamento con la Bulgaria ci permetterà sicuramente di affrontare un'avversaria di livello e di avere alcune indicazioni importanti sul nostro stato di forma. Avremo modo di provare alcuni aspetti di gioco insieme ai ragazzi impegnati in questo primo mese di collegiale, un collegiale allargato che mi ha permesso di conoscere anche i ragazzi dell'U22. Questa progettualità è nata proprio dall'esigenza di allargare il gruppo e dare continuità tecnica con il coinvolgimento anche dei più giovani, visti i tanti impegni soprattutto in questa prima parte di stagione, credo che questo tipo di lavoro possa proseguire anche nel futuro ».





Sulle convocazioni di questo inizio d'estate azzurra De Giorgi ha così commentato:

« Ho cercato di dare il giusto riposo a chi è stato impegnato più a lungo tra campionato e coppe europee. Per me è importante avere la disponibilità incondizionata da parte dei ragazzi, è fondamentale che lo spirito sia quello di poter dare un contributo per il bene della nazionale indipendentemente dal numero di presenze. Voglio sottolineare quanto fatto da Simone Giannelli, capitano di questa squadra, che ha dato disponibilità immediata per essere aggregato al gruppo nonostante l'impegno prolungato nei Play Off. Questa cosa mi ha fatto molto piacere, è un giocatore molto importante per noi ».

Le due gare si giocheranno mercoledì 25 e giovedì 26 maggio presso il Palazzetto dello Sport “Árpád Weisz” (c/o Istituto d'Istruzione “La Rosa Bianca”) a Cavalese (TN) e avranno inizio entrambe alle ore 18.00.

LA ROSA DELL’ITALIA-

Palleggiatori: Marco Falaschi, Simone Giannelli, Matteo Lusetti.

Centrali: Lorenzo Cortesia, Gabriele Di Martino, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Marco Vitelli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Giacomo Raffaelli, Francesco Recine.

Opposti: Yuri Romanò.

Liberi: Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla.

LO STAFF

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Assistente Allenatore e Preparatore Fisico), Mario Di Pietro (Assistente Allenatore), Vittorio Sacripanti (Dirigente), Giacomo Giretto (Team Manager), Emanuele Carpentieri (Assistente Team Manager), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Piero Benelli (Medico), Oscar Berti (Assistente Preparatore Fisico), Ivan Contrario (Scoutman).

LA ROSA DELLA BULGARIA-

Palleggiatori: Dobromir Dimitrov, Georgi Seganov.

Centrali: Stefan Chavdarov, Svetoslav Gotsev, Aleks Grozdanov, Nikolay Kolev.

Schiacciatori: Asparuh Asparuhov , Martin Atanasov, Svetoslav Ivanov, Denis Karyagin, ALeksandar Nikolov.

Opposti: Dimitar Dimitrov, Radoslav Parapunov.

Liberi: Martin Ivanov, Vladislav Ivanov.

LO STAFF-

Nikolay Jeliazkov (Allenatore), Stefan Cholakov (Team Manager), Boris Nikolov (Assistente allenatore), Aykut Aydin (Scoutman), Hristo Todorov (Fisioterapista)