I convocati di De Giorgi per la VNL in Canada

CAVALESE (TRENTO)- Si è chiuso nella tarda mattinata odierna il collegiale che ha avuto inizio il 17 maggio; il bilancio delle due amichevoli con la Bulgaria è di una vittoria e una sconfitta. Gli azzurri torneranno al lavoro martedì 31 maggio divisi in due gruppi: undici nuovamente a Cavalese, in Val di Fiemme, dove andrà avanti il lavoro con l’arrivo anche del gruppo Under 22, mentre a Roma, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, si ritroveranno i 14 che prenderanno poi parte alla prima settimana di gare di Volleyball Nations League in programma a Ottawa, in Canada, dal 9 al 12 giugno. La partenza degli azzurri per il Nord America è fissata da Roma sabato 4 giugno. Queste le scelte del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi: