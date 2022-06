VNL: scelte le 14 per il Brasile

BRASILIA (BRASILE)-È stata ufficializzata la lista delle 14 azzurre che prenderanno parte alla seconda week di Volleyball Nations League in programma a Brasilia (Brasile) dal 15 al 19 giugno. Le azzurre, a lavoro al Centro Pavesi di Milano agli ordini del CT Davide Mazzanti, voleranno in Sud America nella notte tra l’11 e il 12 giugno con cinque novità di roster rispetto alla Pool di Ankara: Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Paola Egonu, Anna Danesi (tutte all’esordio stagionale in nazionale) e Anastasia Guerra. A Brasilia l’Italia affronterà Serbia (15 giugno), Repubblica Domenicana (16 giugno), Germania (17 giugno) e Brasile (18 giugno).