VNL: gli azzurri al lavoro nelle Filippine

QUEZON CITY (FILIPPINE)-La nazionale italiana maschile, arrivata ieri nelle Filippine, ha svolto la prima seduta pesi a Quezon City e in serata (orario locale) prenderà confidenza con lo Smart Araneta Coliseum: gigantesco impianto di gioco (16.500 posti) che ospiterà la pool 3 della 2a settimana della Volleyball Nations League maschile 2022.

In mattinata gli azzurri e lo staff hanno effettuato dei test antigenici rapidi, risultati tutti negativi. L'esordio della nazionale campione d'Europa è fissato per mercoledì 22 giugno, quando alle ore 13 italiane sarà chiamata ad affrontare la Germania.