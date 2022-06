Assegnato all'Italia l' Europeo femminile U22 del 2024

Prosegue così la fattiva collaborazione tra Fipav e CEV che quest’anno vedrà il nostro Paese impegnato nell’organizzazione degli Europei Under 21 femminili (dal 12 al 17 luglio a Cerignola e Andria) e degli Europei Under 20 maschili (dal 17 al 25 settembre a Vasto e Montesilvano).

« Siamo felici di poter ospitare una nuova edizione di un Campionato Europeo di categoria nel 2024 – sottolinea Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav – che, come accade per tutti gli eventi che promuoviamo e organizziamo, dovrà fare da traino per il nostro movimento ed essere una vetrina delle nostre eccellenze. Sarà un’ulteriore occasione per supportare il settore giovanile che tanti risultati ha ottenuto nelle ultime manifestazioni internazionali. Vittorie e successi che sono il frutto del lavoro svolto dalla Federazione e dalle società, che quotidianamente investono nei settori giovanili, per far crescere le prossime generazioni di atlete e atleti ».

Nel 2021 la CEV ha introdotto la fascia di età Under 21 femminile e Under 22 maschile nel tentativo di aiutare il passaggio dei giocatori europei più promettenti e talentuosi ai ranghi senior. A partire dall’edizione 2024 dei Campionati Europei la CEV allineerà il limite di età per le competizioni maschili e femminili all’Under 22.

La Nazionale Under 21 femminile, che a luglio sarà impegnata in Puglia per l’Europeo di categoria, cercherà di completare un percorso nel giovanile ricco di successi.

L'Italia non è solo campione del mondo U20 femminile in carica, ma ha anche conquistato la medaglia d'argento dell'ultima edizione del Campionato del Mondo U18 femminile. Risultati che fanno guardare con fiducia agli impegni di questa estate e alla competizione del 2024.