VNL: scelte le 14 azzurre per le Finals

ROMA- Inizierà domani, giovedì 7 luglio, la missione Finals dell’Italia campione d’Europa in carica. Le azzurre si ritroveranno al Centro Giulio Onesti di Roma per preparare l’ultimo atto della VNL che si svolgerà ad Ankara (Turchia) dal 13 al 17 luglio. Saranno 14 le atlete che lavoreranno agli ordini dello staff tecnico azzurro guidato dal CT Davide Mazzanti in vista dei quarti di finale che vedranno l’Italia affrontare la Cina il 14 luglio alle ore 14:00 italiane (diretta Sky Sport e in streaming su NOW e Volleyball World). Capitan Sylla e compagne, reduci da 8 vittorie consecutive e dopo aver chiuso al terzo posto in classifica generale con 10 vittorie a fronte di 2 sconfitte alle spalle solo di USA (11 vittorie) e Brasile (stesse vittorie con 1 set vinto in più), voleranno in Turchia nella mattinata di lunedì 11 luglio.