VNL: domani le azzurre ad Ankara per le Finals

ROMA - L’Italia è pronta per affrontare le Finals di Volleyball Nations League. Nella mattinata di domani, lunedì 11 luglio, le azzurre voleranno ad Ankara (da Fiumicino) per disputare l’ultimo atto della VNL 2022. Le campionesse d’Europa in carica affronteranno la Cina giovedì 14 luglio alle ore 14:00 italiane (diretta Sky Sport e in streaming su Now e Volleyball World Tv) e in caso di vittoria, incroceranno in semifinale la vincente della sfida tra le padrone di casa della Turchia e la Thailandia. Dall’altra parte del tabellone invece spazio alle sfide Brasile – Giappone e USA – Serbia. Reduce da 8 vittorie consecutive (poker di vittorie a Brasilia e Sofia), l’Italia, in collegiale al Centro Giulio Onesti di Roma da giovedì 7 luglio, torna ad Ankara (sede della week 1) per affrontare proprio quella Cina contro cui ha incassato l’ultima sconfitta in VNL.