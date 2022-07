Europei U22: L'Italia stende il Montenegro

TARNOW (POLONIA) - All’Arena Jaskolka di Tarnow (Polonia) la Nazionale Under 22 maschile conquista la seconda vittoria consecutiva nella prima edizione dei Campionati Europei di categoria. Oggi pomeriggio gli azzurrini, guidati dal tecnico Vincenzo Fanizza, hanno superato per 3-0 (25-22, 25-15, 25-19) il Montenegro. Ottima prova di squadra per Rinaldi e compagni che, fatta eccezione per un passaggio a metà del primo set, sono sempre stati in vantaggio e sono riusciti a imporre il proprio gioco. L’Italia, impegnata nella Pool II, tornerà in campo domani per la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 17 gli azzurrini di Fanizza giocheranno contro l’Olanda.