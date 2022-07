Europei U22: L'Italia sul velluto con l'Olanda

TARNOW (POLONIA) - Tutto facile per la Nazionale Under 22 maschile nella terza e ultima giornata della prima fase dei Campionati Europei di categoria. Oggi pomeriggio, all’Arena Jaskolka di Tarnow in Polonia, gli azzurrini di Fanizza hanno battuto 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) l’Olanda e hanno conquistato il primo posto nella classifica della Pool II. Gli azzurrini hanno condotto il match sempre in vantaggio sin dalle prime battute e non hanno mai permesso agli avversari di rientrare in gioco. Domani l’Italia osserverà il turno di riposo previsto dal calendario della competizione continentale. Gli azzurrini torneranno in campo sabato 16 luglio alle 20 per giocare la semifinale contro la seconda classificata della Pool I.

LA CRONACA – Per questo ultimo impegno con la fase a gironi del campionato Europeo di categoria il tecnico Vincenzo Fanizza si affida al sestetto con la diagonale Porro-Rinaldi, gli schiacciatori Pol e Magalini, Comparoni e Cinciotta al centro e il libero Catania. Coach Arjan Taaij per l’Olanda schiera invece lo starting six composto da Bak, Van Muijden, Brilhuis, Wijkstra, Boekhoudt, De Jong e il libero Lipke.

L’Italia ingrana sin dalle prime battute del match: gli azzurrini si portano in vantaggio (4-7). Sono sempre i ragazzi di Fanizza a dettare il ritmo della gara (13-16). Rinaldi e compagni non hanno nessuna flessione, allungano (16-21) e conquistano agevolmente la prima frazione (19-25).

Al rientro in campo è ancora l’Italia a condurre (3-0). Gli azzurrini continuano a macinare buon gioco e punti e mantengono gli avversari a distanza (4-8). L’Olanda non impensierisce i ragazzi di Fanizza che continuano a procedere spediti e incrementano il vantaggio (11-16). E’ sempre l’Italia a dominare in campo e il vantaggio si allunga sul +7 (15-22). Tutto facile nel finale per gli azzurrini che vincono anche il secondo set (19-25).

In avvio di terzo set la musica non cambia: gli azzurrini rientrano in campo col giusto piglio ed è subito 0-5. Il time out chiamato dalla panchina olandese non inverte la rotta e l’Italia continua a rimanere in vantaggio (4-9). Gli azzurrini non lasciano agli avversari la possibilità di riorganizzarsi e si spingono sul +6 (10-16), mantengono alto il ritmo (14-20) e chiudono set e partita (17-25).

IL TABELLINO -

OLANDA-ITALIA 0-3 (19-25, 19-25, 17-25)

OLANDA: Bak 1, Van Muijden 2, Brilhuis 8, Wijkstra 1, Boekhoudt 9, De Jong; Lipke (L), Meijs, Macnack 2, Hoge Bavel 7, Dijk 1, Hofhuis 3. Ne: Martherus (L), Boer. All. Taaij.

ITALIA: Comparoni 10, Porro 3, Pol 4, Cianciotta 14, Rinaldi 12, Magalini 9; Catania (L). Ne: Ferrato, Gottardo, Compagnoni, Meschiari, Mellano. All. Fanizza.

ARBITRI: Jurkovic (CRO), Ferreira (PRT)

DURATA SET: 23’, 23’, 24’

OLANDA: 2 a, 14 bs, 7 mv, 24 et

ITALIA: 4 a, 15 bs, 12 mv, 20 et

LA CLASSIFICA DELLA POOL II -

1. Italia (3 vittorie, 9 punti), 2. Turchia (2 v, 1 p, 5 pt), 3. Olanda (1 v, 2 p, 4 pt), 4. Montenegro (0 v, 3p, 0 pt).

I RISULTATI E IL CALENDARIO -

Pool I (Arena Jaskolka): Austria, Francia, Polonia, Serbia

1° Giornata – 12 luglio 2022

Serbia – Austria 3-0 (27-25, 26-24, 25-23)

Polonia – Francia 2-3 (25-15, 22-25, 22-25, 28-26, 20-22)

2a Giornata – 13 luglio 2022

Austria – Francia 2-3 (25-23, 25-20, 20-25, 23-25, 10-15)

Serbia – Polonia 0-3 (20-25, 25-27, 18-25)

3° Giornata – 14 luglio 2022

Ore 14.30 Francia – Serbia 3-2 (27-29, 25-18, 25-19, 16-25, 15-12)

Ore 19.30 Austria - Polonia

Pool II (Arena Jaskolka): Italia, Olanda, Turchia, Montenegro

1a Giornata – 12 luglio 2022

Montenegro – Olanda 0-3 (19-25, 13-25, 15-25)

Italia – Turchia 3-1 (29-27, 25-18, 22-25, 25-22)

2a Giornata – 13 luglio 2022

Olanda – Turchia 2-3 (19-25, 18-25, 25-21, 25-23, 9-15)

Montenegro – Italia 0-3 (22-25, 15-25, 19-25)

3a Giornata – 14 luglio 2022

Turchia – Montenegro 3-0 (25-22, 25-17, 25-21)

Olanda – Italia 0-3 (19-25, 19-25, 17-25)

Semifinali – 16 luglio 2022

Ore 17.00 (MJF-13) 1ª Pool I - Turchia

Ore 20.00 (MJF-14) Italia - 2ª Pool I

Finale 3° posto – 17 luglio 2022

Ore 17.00 Perdente MJF-13 – Perdente MJF-14

Finale 1° posto – 17 luglio

Ore 20.00 Vincente MJF-13 – Vincente MJF-14