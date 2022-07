Euro U17: esordio vincente per le azzurrine

PROSTEJOV (REPUBBLICA CECA) - Ottimo esordio per la Nazionale under 17 femminile impegnata nei Campionati Europei Under 17 femminili in Repubblica Ceca. Oggi pomeriggio l’Italia, impegnata nella Pool II a Prostejov, ha battuto 3-1 (25-13, 20-25, 25-17, 25-14) l’Ungheria.

Una partita a senso unico per le azzurrine guidate dal tecnico Michele Fanni che, fatta eccezione per il passaggio a vuoto nel secondo set, sono sempre state in vantaggio e sono sempre riuscite a imporre il proprio gioco.

Domani l’Italia tornerà in campo alle 13.30 per affrontare la Turchia nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 17 femminili in corso nelle città di Prostejov e Hradec Kralove in Repubblica Ceca.

Avvio equilibrato del match (6-6). Sono le azzurrine quindi a portarsi sul +2 (9-7), a respingere la ripartenza avversaria (9-9) e a prendere in mano le redini del gioco (11-9). Un proficuo turno in battuta di Allaoui e un’ottima prestazione di squadra permettono alle azzurrine di pizzare il break che vale il +12 (21-9) e di chiudere agevolmente il set (25-13).

Al rientro in campo si procede invece a parti invertite: è l’Ungheria a prendere l’iniziativa (3-6) e a premere sull’acceleratore (4-10). L’Italia prova ad accorciare (8-12), ma non ritrova il giusto assetto. L’Ungheria continua a imporre il proprio gioco (9-17) e si riporta in parità nel conto set (20-25).

Nella terza frazione è nuovamente l’Italia ad approcciare il campo con determinazione. Trovato il primo vantaggio (8-6), le azzurrine sono rimaste sempre avanti (15-10), hanno proseguito a imporre il proprio gioco (19-12) e si sono portate sul 2-1 (25-17).

Il quarto set vede nuovamente l’Italia protagonista assoluta del campo. Esposito e compagne dettano il ritmo sin dalle prime battute (6-3), allungano il passo (14-7) e chiudono senza patemi set e partita (25-14) conquistando la prima vittoria ai Campionati Europei under 17 femminili.

IL TABELLINO -

ITALIA-UNGHERIA 3-1 (25-13, 20-25, 25-17, 25-14)

ITALIA: Allaoui, 5 Esposito 12, Monaco 8, Adigwe 18, Amoruso 10, Manfredini 16; Bonafede (L), De Freo, Camerini. Ne: Marchesini, Baratella (L), Franceschini, Vighetto, Coba. All. Fanni.

UNGHERIA: Jambor 12, Fekete 1, Eross 13, Tuska 1, Nagy 5, Toth 2; Nagy (L), Kallai 3, Botyanszki 1. Ne: Bader, Gajdacs, Vertes, Gergacz (L), Fekete. All. Konig.

ARBITRI: Moula (GRE), Yalcin (NED)

DURATA SET: 19’, 25’, 22’, 21’

ITALIA: 13 a, 20 bs, 10 mv, 31 et

UNGHERIA: 3 a, 4 bs, 4 mv, 26 et