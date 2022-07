Euro U17: domani si parte con Italia-Ungheria

PROSTEJOV (REPUBBLICA CECA) - Prenderanno il via domani i Campionati Europei Under 17 Femminili. La rassegna continentale, in programma dal 16 al 24 luglio 2022, si terrà nelle città di Hradec Kralove e Prostejov in Repubblica Ceca. L’Italia è stata inserita nella Pool II, che sarà ospitata a Prostejov, e nella prima fase affronterà Turchia, Slovenia, Polonia, Ungheria e Finlandia. La Pool I, che si svolgerà a Olomouc, vedrà invece le padrone di casa della Repubblica Ceca sfidare Serbia, Bulgaria, Germania, Olanda e Croazia. Domani pomeriggio la Nazionale Under 17 femminile, guidata dal tecnico Michele Fanni, farà il proprio esordio ai campionati europei di categoria. Le azzurrine scenderanno in campo alle 16 contro l’Ungheria. Ultimata la prima fase le formazioni si sposteranno tutte nella città di Hradec Kralove dove saranno disputate Semifinali e Finali. Le prime due squadre di ogni girone giocheranno le semifinali incrociate e le successive partite per la medaglia, mentre le squadre classificate terza e quarta proseguiranno il loro cammino nelle partite di classifica per i posti dal 5° all'8°.