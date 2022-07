VNL Finals: la semifinale sarà Italia-Francia

BOLOGNA - Si è conclusa la prima gara dei quarti di finale della seconda giornata delle Finals di Volleyball Nations League in corso di svolgimento all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). A vincere l’importante match è stata la Francia, che si è imposta con il risultato di 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) sul Giappone. Sarà proprio la formazione transalpina allenata da Andrea Giani ad affrontare l’Italia di Ferdinando De Giorgi in una semifinale che promette grande spettacolo. Il match è in programma sabato 23 luglio alle ore 21; tutti gli appassionati potranno seguire le gesta degli azzurri in Diretta TV su Sky Sport Uno e in Diretta Streaming su RAI Play.