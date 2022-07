VNL Finals: USA-Polonia è l'altra semifinale

BOLOGNA - Si sono conclusi i quarti di finale di Volleyball Nations League che hanno completato il quadro delle semifinali. All'Unipol di Casalecchio di Reno (BO) nel primo quarto di finale la Francia ha battuto 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) il Giappone.

Sarà quindi la formazione transalpina allenata da Andrea Giani ad affrontare l’Italia di Ferdinando De Giorgi in una semifinale che promette grande spettacolo. Il match è in programma sabato 23 luglio alle ore 21; tutti gli appassionati potranno seguire le gesta degli azzurri in diretta TV su Sky Sport Uno e in Diretta Streaming su RAI Play.

Nel secondo quarto di finale di giornata, invece, al termine di una lunga battaglia che ha entusiasmato il pubblico presente è arrivato il successo della Polonia per 3-2 (25-21, 24-26, 25-18, 16-25, 15-8) sull’Iran.

La formazione guidata da Nikola Grbic, incontrerà quindi in semifinale sabato 23 luglio alle ore 18 gli Stati Uniti vincitori ieri contro il Brasile. Domani giornata di riposo per le formazioni finaliste.