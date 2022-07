EYOF: gli azzurrini in semifinale

BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Terzo successo consecutivo all’ European Youth Olympic Festival , in corso a Banská Bystrica in Slovacchia, per la Nazionale Under 20 maschile. Questa mattina gli azzurrini di Matteo Battocchio hanno superato 3-0 (25-23, 25-20, 26-24) la Bulgaria e, a punteggio pieno senza aver perso nemmeno un set, accedono alle semifinali del torneo come primi in classifica della Pool A.

Alla Zvolen Volleyball Hall, Boninfante e compagni sono stati nuovamente protagonisti di una bella prova di squadra. Un successo, quello di oggi, che premia anche il carattere degli azzurrini che sono stati in grado di ricompattarsi nei momenti di difficoltà e di essere maggiormente concreti rispetto agli avversari nei momenti cruciali del match.

Domani il calendario dell’EYOF prevede una giornata di riposo. L’Italia tornerà in campo, sempre alla Zvolen Volleyball Hall, venerdì 29 luglio alle 16.30 per disputare la semifinale contro la seconda classificata della Pool B.

Sono gli azzurrini a rompere l’equilibrio iniziale (7-7) e a portarsi in vantaggio (9-7). La Bulgaria prova a tenere il passo (10-9), ma è ancora l’Italia ad accelerare (15-11). Un time out rimette in corsa i bulgari (16-15), ma la rimonta non si conclude e Boninfante e compagni si spingono nuovamente sul +4 (20-16). Nel finale gli azzurrini respingono l’ultimo assalto della Bulgaria (22-21) e conquistano il primo set (25-23).

E’ ancora l’Italia a condurre in avvio di seconda frazione (6-4). Gli azzurrini mantengono alto il ritmo (9-5), ma un time out chiamato da coach Stoev rimette in corsa la Bulgaria che ristabilisce la parità (9-9) e sorpassa (9-11). Riportato il punteggio in equilibrio (12-12), gli azzurrini piazzano il break che vale il +3 (16-13) e allungano il passo (21-17). Nel finale tutto facile per l’Italia che conquista anche la seconda frazione (25-20).

E’ l’equilibrio a caratterizzare per un lungo tratto il terzo set (8-8). Sono gli azzurrini a provare il primo allungo (10-8) e a mantenere il ritmo: un ace di Porro vale il +3 (13-10). Un time out rimette ordine tra le fiale della Bulgaria che ritrova una buona efficienza a muro e piazza il break che vale la nuova parità (13-13). Le due formazioni tornano quindi a viaggiare sostanzialmente punto a punto (18-18). Gli azzurrini tentano l’affondo finale (20-18), la Bulgaria ristabilisce la parità (22-22) e conquista il primo set point (22-24). Con determinazione l’Italia annulla il primo set point (23-24), e con Bovolenta e Porro a segno (per lui due ace consecutivi) chiude set e partita (26-24) conquistando così la vetta della Pool A e l’accesso alla semifinale.

IL TABELLINO-

ITALIA-BULGARIA 3-0 (25-23, 25-20, 26-24)

ITALIA: Iervolino 6, Ambrose 6, Boninfante 4, Porro 8, Volpe 8, Bovolenta 20; Laurenzano (L), Balestra, Fanizza. Ne: Arguelles, Penna, Guerrini. All. Battocchio.

BULGARIA: Palev, A. Nikolov 13, Nachev 11, Tatarov 15, Garkov 1, Bouchov 7; Mitov (L), B. Nikolov, Stoev 2, Antov, Mitsev (L), Bodurov. All. Stoev.

ARBITRI: Viktorini-Lisa (SVK), Ozmen Yildiz (TUR)

DURATA SET: 25’, 22’, 30’

ITALIA: 7 a, 7 bs, 6 mv, 18 et

BULGARIA: 2 a, 12 bs, 6 mv, 24 et

CALENDARIO E RISULTATI-

Impianto di gioco: Zvolen Volleyball Hall

Pool A: Italia, Bulgaria, Germania, Slovacchia

Pool B: Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Turchia

Lunedì 25 luglio 2022

Ore 11:30 - Bulgaria-Germania 3-2 (19-25, 25-17, 19-25, 25-13, 15-8)

Ore 14:00 - Repubblica Ceca-Turchia 2-3 (21-25, 25-17, 22-25, 25-16, 11-15)

Ore 16:30 - Slovacchia-Italia 0-3 (21-25, 19-25, 14-25)

Ore 19:00 - Belgio-Polonia 3-2 (25-23, 25-22, 23-25, 17-25, 15-7)

Martedì 26 luglio 2022

Ore 11:30 - Germania-Italia 0-3 (20-25, 16-25, 17-25)

Ore 14:00 - Turchia-Polonia 0-3 (23-25, 12-25, 21-25)

Ore 16:30 - Bulgaria-Slovacchia 3-0 (25-19, 25-14, 25-18)

Ore 19:00 - Repubblica Ceca-Belgio 3-1 (25-13, 26-28, 25-20, 25-22)

Mercoledì 27 luglio 2022

Ore 11:30 - Italia-Bulgaria 3-0 (25-23, 25-20, 26-24)

Ore 14:00 - Polonia-Repubblica Ceca

Ore 16:30 - Germania-Slovacchia

Ore 19:00 - Turchia-Belgio

Venerdì 29 luglio 2022 - Semifinali

Ore 11:30 - A3° - B4°

Ore 14:00 - B3° - A4°

Ore 16:30 - A1° - B2°

Ore 19:00 - B1° - A2°

Sabato 30 luglio 2022 - Finali

Ore 08:30 - Partita 7-8° posto

Ore 10:30 - Partita 5-6° posto

Ore 12:30 – Finale 3°-4° posto

Ore 15:00 – Finale 1°-2° posto