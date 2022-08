Le azzurre battono ancora la Bulgaria a Cavalese

CAVALESE (TRENTO)- Le campionesse d’Europa della nazionale italiana si sono aggiudicate a Cavalese la seconda amichevole contro la Bulgaria 3-0 (25-17, 25-17, 25-17).

Il test-match, disputatosi sempre in Val di Fiemme presso il Palazzetto dello Sport Árpàd Weisz, ha registrato un’affermazione ancora più netta per le ragazze di Mazzanti: assolute padrone del campo in ogni set.

Il CT italiano ha confermato la stessa formazione di partenza di venerdì, schierando Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro.

L’Italia terminerà domani il raduno e poi si ritroverà sempre a Cavalese giovedì 1° settembre per sostenere un collegiale, durante il quale sono previste due amichevoli contro la Francia: domenica 4 e martedì 6 settembre alle ore 18.00 (entrata a pagamento).