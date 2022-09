Mondiali: il libero Balaso presenta Italia-Cuba

LUBIANA (SLOVENIA)- Mancano poco più di 24 ore alla prima sfida da dentro o fuori per la Nazionale Maschile nel Mondiale 2022. Il match di domani contro Cuba (ore 21.15 diretta tv Rai 2 e Sky Sport Action; diretta web Rai Play, Now TV e volleyballworld.com), infatti, vale l’accesso ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento in Slovenia e Polonia. Nel secondo ottavo di finale in programma domani (il primo match sarà Slovenia-Germania), gli azzurri affronteranno la talentuosa, ma altalenante Cuba; un match che si preannuncia difficile, da affrontare con la massima concentrazione cercando di mettere in difficoltà da subito la ricezione avversaria. Domani sarà importante arginare gli attacchi dei caraibici che hanno nei due schiacciatori - Mergarejo e Lopez-, nell’opposto Herrera e nel centrale Simon dei terminali offensivi davvero molto pericolosi. Dei rischi che il match nasconde è cosciente il libero azzurro Fabio Balaso che tra l’altro conosce molto bene alcuni degli avversari avendo condiviso la casacca di Civitanova.

LE PAROLE DI FABIO BALASO-



« Le prime tre gare a mio avviso sono state delle buone prestazioni, abbiamo iniziato un po’ con il freno a mano tirato, ma poi progressivamente siamo migliorati. Per la maggioranza di noi si tratta del primo mondiale ed è inutile nascondere che c’è stata molta emozione inizialmente, ma poi con il passare dei minuti in campo e con quello delle partite siamo riusciti a scrollarci di dosso questa emozione riuscendo ad andare in campo più tranquilli e sereni, ma credo che questo si sia visto ».

Il libero patavino poi prosegue:

« Ora inizieranno le partite importanti, quelle in cui la palla un po’ scotterà; noi tutti conosciamo il valore di Cuba, è una squadra molto fisica e noi dovremo essere bravi ad arginare la loro forza esplosiva. Io e Anzani, tra l’atro, li conosciamo bene dato che sono stati con noi nel club (Simon, ora passato a Piacenza e Yant, ndr), ma ora tutto questo non conta nulla e noi pensiamo solo a portarci a casa questo match che ci spalancherebbe le porte dei quarti di finale. Sappiamo che loro proveranno a spingere subito al massimo, oltre a essere degli abili attaccanti sono anche dei buoni battitori quindi la nostra ricezione dovrà tenere per far sì di organizzare al meglio il nostro gioco; la fase break sarà molto importante ».

Balaso poi conclude:

« Abbiamo dimostrato di crescere durante la manifestazione e sarà importante continuare a fare del nostro meglio anche in questo ottavo di finale per vivere al massimo un esperienza che è davvero unica per sensazioni ed emozioni; siamo davvero tutti molto felici di essere qui e avere la possibilità di giocare questo mondiale ».

OTTAVI DI FINALE-



3/9 ore 17.30 Lubiana: Slovenia (2) vs Germania (15)

3/9 ore 21.15 Lubiana: Italia (3) vs Cuba (14)

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA (8) vs Turchia (9)

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia (1) vs Tunisia (16)

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)

5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)

6/9 ore 17.30 Gliwice: Serbia (4) vs Argentina (13)

6/9 ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

I quarti di finali si disputeranno sempre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia) il 7 e l’8 settembre.

QUESTO LO SCHEMA DEGLI ACCOPPIAMENTI-

QF 1 Gliwice: vincente 1 vs 16 contro vincente 8 vs 9

QF 2 Gliwice: vincente 4 vs 13 contro vincente 5 vs 12

QF 3 Lubiana: vincente 2 vs 15 contro vincente 7 vs 10

QF 4 Lubiana: vincente 3 vs 14 contro vincente 6 vs 11

Quarti di finale, Lubiana (SLO): 7 settembre, ore 18 e 21

Quarti di finale, Gliwice (POL) 8 settembre, ore 17.30 e 21

Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 settembre.

I PRECEDENTI CONTRO CUBA-

44 vinte 45 perse totali 89

GLI AVVERSARI-

Schiacciatori: 2.Mergarejo, 18.Lopez, 22.Suarez, 23.Yant

Opposti: 4.Sanchez B., 10.Gutierrez, 12.Herrera

Centrali: 5.Concepcion, 9.Osoria (capitano), 13.Simon

Liberi: 7.Garcia, 24.Gourguet

Palleggiatori: 11.Taboada, 14.Goide

Allenatore: Nicolas Vives

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLA SECONDA FASE DEI MONDIALI-



RAI-

Tutte le gare in diretta su RaiPlay, differita anche su RAI Sport HD

3/9 ore 21.15: Italia vs Cuba diretta RAI 2 (commento: Colantoni-Lucchetta)

4/9 ore 21.00: Polonia vs Tunisia diretta RaiSport HD

SKY-

3/9 ore 17.30: Slovenia vs Germania SKY SPORT ACTION (commento: Locatelli-Zorzi)

3/9 ore 21.15: Italia vs Cuba SKY SPORT ACTION (commento: Locatelli-Zorzi)

4/9 ore 17.30: USA vs Turchia SKY SPORT ACTION (commento: Gallerani-Cisolla)

4/9 ore 21.00: Polonia vs Tunisia Sky Sport UNO e SKY SPORT ACTION (commento: Gallerani-Cisolla)

5/9 ore 17.30: Olanda vs Ucraina Sky Sport UNO e SKY SPORT ACTION (commento: Locatelli-Zorzi)

5/9 ore 21.00: Francia vs Giappone SKY SPORT ACTION (commento: Locatelli-Zorzi)

6/9 ore 17.30: Serbia vs Argentina SKY SPORT ACTION (commento: Prini-Cisolla)

6/9 ore 21.00: Brasile vs Iran CANALE 258 (commento: Cristiano-Cisolla)