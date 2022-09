L'Italia di Mazzanti bissa il successo sulla Francia

CAVALESE (TRENTO)-Nell'ultimo test-match, in programma a Cavalese in Val di Fiemme, la nazionale italiana femminile ha sconfitto nuovamente la Francia 3-0 (25-17, 25-14, 25-13). Le Campionesse d’Europa azzurre hanno comandato senza problemi il gioco, non permettendo mai alle avversarie di entrare in partita.