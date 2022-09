L'Italia di Mazzanti batte la Francia in amichevole

CAVALESE (TRENTO) -Nel primo dei due test-match, in programma a Cavalese in Val di Fiemme, la nazionale italiana femminile ha sconfitto la Francia 3-0 (25-18, 25-19, 30-28). Le Campionesse d’Europa azzurre hanno avuto la meglio sulle transalpine al termine di una partita, durante la quale hanno comandato agilmente il primo e secondo parziale, mentre nel terzo è andato in scena un confronto serrato. Italia e Francia hanno poi disputato due ulteriori set d’allenamento, vinti dalle ragazze di Mazzanti (25-20, 25-9).

Come formazione iniziale il commissario tecnico italiano ha confermato: Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Nel terzo parziale Mazzanti ha dato spazio anche a Lubian, Gennari e Malinov. Elena Pietrini è stata tenuta a riposo per recuperare al meglio dal problema avuto alla schiena. Le azzurre e la Francia giocheranno, sempre in Val di Fiemme, un’altra amichevole martedì 6 settembre alle ore 18 (entrata a pagamento). Il collegiale dell’Italia si concluderà mercoledì 7 settembre dopo l’allenamento del mattino.

IL TABELLINO-

ITALIA-FRANCIA 3-0 (25-18, 25-19, 30-28)

ITALIA: Orro 4, Chirichella 9, Sylla 12, Egonu 23, Danesi 7, C. Bosetti 9, De Gennaro (L). Lubian 1, Gennari 1, Malinov. N.e: Bonifacio, Fersino, Degradi, Nwakalor. All. Mazzanti

FRANCIA: Respaut 1, Cazaute 7, Oling 4, Diouf 5, Rotar 8, Bauer 5, Giardino (L). Stojilkovic, Sylves 5, Ielouga 2, Ratahiry 5, Ibah 2. N.e: Gicquel, Sager, Haewegene. All. Rousseaux

Durata Set: 21’, 22’, 32’.

Italia: 5 a, 13 bs, 10 m, 22 et.

Francia: 1 a, 8 bs, 4 m, 19 et.