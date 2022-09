Mondiali: il Brasile conquista i Quarti, sfiderà l'Argentina

GLIWICE: (POLONIA)- Nell’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Pallavolo in programma a Gliwice in Polonia il Brasile ha nettamente battuto l’Iran per 3-0 (25-17; 25-22; 25-23) conquistando il diritto di giocare il quarto di finale, che si giocherà sempre nella città polacca giovedì 8 settembre alle 17.30, all’Argentina in una sfida tutta sudamericana che si preannuncia davvero combattuta.