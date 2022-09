Mondiali: il Brasile è la terza semifinalista

GLIWICE (POLONIA)- Missione compiuta per il Brasile che approda in semifinale dei Mondiali 2022 superando 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-21) l'Argentina. I verdeoro ora attendono la vincente della sfida delle 21.00 fra Polonia e Brasile che affronteranno sabato 10 settembre a Katowice. La sfida tutta sudamericana non è stata una passeggiata per Leal e compagni i quali, dopo aver vinto facilmente il primo parziale, hanno subito la rimonta argentina e sofferto anche per portare a casa il terzo e quarto set. Decisivo l'ingresso in campo di Wallace che ha cambiato l'inerzia del match.