Mondiali: la Polonia sfiderà il Brasile in semifinale

Nell'ultimo quarto di finale i padroni di casa battono in cinque set gli Stati Uniti in un match palpitante che ha visto Kurek e compagni avanti di due set, per poi subire la rimonta avversaria prima di imporsi 3-2 (25-20; 27-25; 21-25; 22-25; 15-12) al termine di un combattuto tie break

