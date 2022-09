Mondiali: Polonia in finale, Brasile ko al tie break

KATOWICE (POLONIA)- La Polonia è la prima finalista dei Campionati del Mondo 2022. La formazione di Grbic, trascinata dal fantastico pubblico dell'Arena Spodek , è riuscita a spegnere la resistenza del Brasile al termine di cinque spettacolari set nei quali le due squadre hanno fatto di tutto per superarsi regalando giocate di altissimo livello da una parte all'altra del campo. 3-2 (23-25; 25-18; 25-20; 21-25; 15-12) il risultato finale. Decisivi per i polacchi Kurek e Semeniuk, scatenati dalle bande, mentre per i brasiliani i migliori sono stati Lucarelli (uscito alla fine del quarto set per infortunio) e Wallace. Una nota di merito per Bruno che inserito nel quarto set, ha parzialmente invertito l'inerzia del match. La Polonia affronterà in finale la vincente della semifinale fra Italia e Slovenia che inizierà alle 21.00.