L'Italia di Mazzanti domani sfida la Turchia

NAPOLI- Tutto pronto a Napoli per l’esordio della nazionale femminile di Davide Mazzanti nel DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, torneo d’élite che vede impegnate le azzurre con Turchia, Polonia e Serbia e che rappresenta l’ultimo impegno ufficiale del gruppo azzurro prima della partenza per la rassegna iridata in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia.

Domani infatti (ore 17, diretta RAI Sport HD), al PalaVesuvio di Napoli, le azzurre si troveranno davanti la Turchia di Giovanni Guidetti, avversaria di tante battaglie, ultima delle quali la semifinale della passata Volleyball Nations League, vinta 3-0 proprio dalle azzurre. Capitan Sylla e compagne torneranno poi in campo mercoledì 13 per affrontare la Polonia (ore 20, Diretta TV, RAI Sport HD), mentre l’ultima uscita del torneo è in programma giovedì 15 contro la Serbia (ore 20, Diretta TV, RAI Sport HD).

LE PAROLE DEL CT DAVIDE MAZZANTI-

« Abbiamo programmato quest’estate in modo tala di riuscire ad arrivare progressivamente nella migliore condizione sia fisica che di gioco e quest’ultimo torneo qui a Napoli prima del Mondiale è perfetto per testare il nostro stato di forma. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità ma poi alla fine è il campo a dirci a che punto siamo. Tornare a giocare partite di primissimo livello con squadre di prima fascia internazionale sarà sicuramente un modo per approcciare al meglio la rassegna iridata ».

Coach Mazzanti prosegue poi parlando di Napoli:

« Sarà bello giocare qui a Napoli e respirare il caldo abbraccio dei tifosi napoletani. Credo che Napoli faccia bene alla nazionale e la nazionale faccia bene a Napoli. Penso che nel DNA di questa città la pallavolo esista ma che sia solamente da rispolverare e sono sicuro che questa grande manifestazione possa essere di fondamentale importanza per riscoprire e alimentare questo tipo di sentimento ».

Il commissario tecnico azzurro chiude parlando delle gesta della nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi che questa sera sarà impegnata a Katowice nella finale mondiale contro i padroni di casa della Polonia:

« Questa sera faremo un tifo scatenato. I ragazzi hanno fatto una cosa grandissima. Ci teniamo le emozioni dentro anche perché i ragazzi ieri nel festeggiare sono stati abbastanza contenuti e questo vuol dire che hanno in mente qualcosa di ancora più grande. Mi vengono i brividi perché quello che stanno facendo loro è di grande aspirazione anche per noi. Un grande in bocca al lupo e forza ragazzi ».

LE 15 AZZURRE CONVOCATE-



Palleggiatrici: Alessia Orro e Ofelia Malinov.



Schiacciatrici: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari e Alice Degradi.



Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.



Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio.



Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

IL CALENDADIO COMPLETO DEL TORNEO-

12 SETTEMBRE-



Italia-Turchia (ore 17:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

Polonia -Serbia (ore 20:00)

13 SETTEMBRE-

Serbia-Turchia (ore 17:00)



Italia-Polonia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

15 SETTEMBRE-

Polonia-Turchia (ore 17:00)



Italia-Serbia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)