Mondiali: il Brasile su terzo gradino del podio

KATOWICE (POLONIA)- La finale per il podio premia il Brasile che si impone sulla Slovenia per 3-1 (25-18; 25-18; 22-25; 25-18). Una vittoria dell'orgoglio di un gruppo di giocatori che hanno fatto vincere trofei importanti alla nazionale verdeoro e che anche in occasione di questi Mondiali hanno dimostrato il loro valore assoluto. La partita di oggi è stata largamente dominata da Wallace e compagni che si sono concessi una pausa nel terzo parziale in cui Urnaut e compagni hanno pensato di poterla riaprire. E' stato un fuoco di paglia perchè nel quarto i carioca hanno ripreso a macinare gioco concludendo in scioltezza la contesa che vale un meritato bronzo.