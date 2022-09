L'Italia chiude i test di Napoli battendo la Serbia

NAPOLI- La nazionale italiana femminile ha chiuso nel migliore dei modi il DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, battendo 3-0 (25-14, 25-22, 25-18) le campionesse mondiali della Serbia. Di fronte allo splendido pubblico del PalaVesuvio, ben 4000 i tifosi sugli spalti, le campionesse d’Europa hanno dominato l’incontro, grazie a un ottimo gioco. Per la nazionale italiana quello di stasera è stata l’ultima uscita prima del grande appuntamento dell’anno: il Campionato del Mondo 2022 in Olanda e Polonia (23 settembre – 15 ottobre).

Sabato sono attese le convocazioni delle 14 che prenderanno parte alla rassegna iridata, l’Italia si ritroverà poi al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti nel pomeriggio di lunedì 19 settembre e il giorno seguente partirà alla volta dell’Olanda.

Come formazione iniziale Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro.

Alice Degradi non ha preso parte alla gara, a causa di un infortunio muscolare, in merito al quale le indagini strumentali hanno escluso lesioni.

L’Italia è scesa in campo alla grande e con un portentoso parziale è volata sul (10-1). Il pesante svantaggio è pesato sulle spalle delle serbe che non sono mai riuscite a reagire, mentre le ragazze di Mazzanti hanno dominato in lungo e largo (25-14).

Più combattuta la seconda frazione, Egonu e compagne hanno tentato nuovamente di scappar via (17-11), ma le avversarie sono state capaci di tornare a contatto (17-16). Per alcune azioni il set è rimasto in equilibrio, poi l’Italia ha accelerato e chiuso sul (25-22).

Il terzo parziale ha registrato un avvio combattuto (9-8), finché ancora una volta le ragazze di Mazzanti hanno imposto il proprio ritmo (15-12). Dopo aver preso il comando la nazionale Campione d’Europa ha amministrato il vantaggio e il match è terminato con il punteggio di (25-18).

Le azzurre hanno chiuso al secondo posto il DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, alle spalle della Turchia oggi vincitrice 1-3 (10-25, 25-23, 18-25, 20-25) sulla Polonia.