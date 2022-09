L'Italia supera la Polonia per 3-1

NAPOLI- Alla seconda uscita del DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, in corso di svolgimento a Napoli, le azzurre hanno piegato la Polonia 3-1 (25-18, 25-21, 23-25, 28-26).

Bella la cornice di pubblico che ha colorato gli spalti del PalaVesuvio, 1900 gli spettatori presenti tra cui il sindaco del comune di Napoli Gaetano Manfredi.

Le campionesse d’Europa sono scese in campo con Orro al palleggio, opposto Egonu, centrali Chirichella e Bonifacio che ha preso il posto di Danesi, Sylla e Bosetti schiacciatrici, Monica De Gennaro libero.

Nel primo set le azzurre sono scese in campo determinate e hanno impiegato pochi scambi per balzare al comando. Un’ottima Bosetti ha permesso all’Italia di allungare ulteriormente e le avversarie sono andate ancor di più in difficoltà. Nel finale la nazionale tricolore ha commesso qualche errore, prima di chiudere i conti sul (25-18).

L’Italia ha provato a ripetere il copione nella seconda frazione, ma la squadra di Lavarini si è dimostrata più combattiva. Le campionesse d’Europa e le polacche sono rimaste a contatto fino sul (17-15), momento in cui le ragazze di Mazzanti e con un bello sprint sono balzate al comando e il punto decisivo è stato messo a segno da Sylla a muro (25-21).

Il terzo parziale ha visto le due squadre restare in parità fin sul (12-12), poi la Polonia ha preso la testa. Le azzurre hanno accusato un lungo passaggio a vuoto e l’attacco è stato poco efficace (15-19). Mazzanti ha operato diversi cambi, dentro Danesi e Gennari, trovando una reazione dalle sue ragazze, capaci di riportarsi a un punto di distanza, ma non di portare a termine la rimonta (23-25).

L’inizio del quarto set è stato favorevole alla Polonia, mentre le campionesse d’Europa hanno faticato ad ingranare. Bosetti e compagne, nonostante le difficoltà, hanno avuto il merito di non mollare (8-12) e con pazienza hanno dato vita a un lungo inseguimento. Le ragazze di Mazzanti prima hanno trovato la parità e poi si sono portate sul match-point (24-23). Le polacche hanno annullato i primi tre, ma sul quarto non hanno potuto nulla (28-26).