Europei U.20: domani l'esordio azzurro con la Slovenia

MONTESILVANO (PESCARA)- Giornata di vigilia per la Nazionale Under 20 maschile che domani farà il proprio esordio ai Campionati Europei di categoria in programma a Montesilvano e Vasto dal 17 al 25 settembre.

Gli azzurrini guidati dal tecnico Matteo Battocchio sono stati inseriti nella Pool I, che sarà ospitata al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano, e affronteranno Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia. La Pool II, che si giocherà al Pala BCC di Vasto, è composta da Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia.

Boninfante e compagni scenderanno in campo domani sera alle ore 20.00 per affrontare la Slovenia nella prima giornata della competizione.

Lungo e articolato il percorso di preparazione della Nazionale Under 20 nel corso di questa etate.

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« In questi mesi la squadra non solo è cresciuta ma è cambiata radicalmente. I giocatori hanno fatto degli step importanti perché lavorare per quattro mesi senza lo ‘stress’ della competizione settimanale, ma avendo la possibilità di potersi concentrare solo sulla crescita fisica, tecnica, è stato un passaggio molto importante per questi ragazzi. Sono stati quattro mesi di lavoro bello, gratificante e molto intenso. Credo che consegniamo a questi ragazzi una differenza tra il prima e il dopo davvero notevole ».

Non solo lavoro di preparazione. Nel corso dell’estate gli azzurrini hanno giocato una serie di amichevoli e partecipato all’European Youth Olympic Festival (EYOF) a Banská Bystrica in Slovacchia al termine del quale hanno conquistato la medaglia d’oro.

« Nel corso dell’EYOF abbiamo avuto modo di vedere alcune delle squadre che parteciperanno a questo Europeo e di sfidarne due che prendono parte anche alla rassegna continentale. Ma in un paio mesi, a questa età, i cambiamenti sono tanti: noi non siamo gli stessi e mi aspetto che anche le altre squadre non siano le stesse. Abbiamo avuto nel frattempo una serie di gare uno stage molto interessante con il Brasile e mercoledì scorso un’amichevole con la Repubblica Ceca. Al di là dei risultati che fanno sempre piacere, anche se abbiamo perso qualche set di troppo, abbiamo vinto tutte le partite e con tutti i giocatori che sono stati protagonisti. Questo è l’aspetto principale. Non tanto il risultato per questa squadra, quanto per il movimento della pallavolo in queste due fasce d’età perché credo che stia a significare che ci sono tantissimi ragazzi, anche se non sono entrati nella rosa degli Europei, con tanta qualità ».

Da domani la Nazionale Under 20 sarà in campo per affrontare questi Campionati Europei di categoria.

« Credo che sarà un Europeo molto complicato perché abbiamo un girone tosto, con due squadre di primissimo livello e un’altra nazionale molto interessante. Non c’è da pensare molto in là, ma occorre pensare una partita alla volta. Sappiamo di essere in un girone tosto ma sappiamo anche che siamo all’Europeo e se vuoi arrivare fino in fondo, toste o non toste, le squadre devi affrontarle tutte e devi giocare contro anche a quelle più forti. Dobbiamo pensare una gara alla volta: ora siamo focalizzati sulla Slovenia, che sarà il nostro primo avversario, e da lì in poi analizzeremo una squadra e una partita alla volta man mano che si presenterà ».

I 14 AZZURRINI-

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza

Opposto: Alessandro Alberto Bovolenta

Schiacciatori: Luca Porro, Mattia Orioli, Gaetano Penna, Federico Roberti, Riccardo Iervolino

Centrali: Ionut Alin Ambrose, Cosimo Balestra, Mattia Eccher, Nicolò Volpe

Liberi: Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini

LO STAFF-

Matteo Battocchio (primo allenatore), Nicolò Zanni (secondo allenatore), Giorgio Sabbadin (assistente allenatore), Roberto Vannicelli (medico), Francesco Bettalico (fisioterapista), Annalisa Pinto (scoutman), Mattea Tosetti (team manager).

IL CALENDARIO-

Pool I – Italia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

1ª Giornata – 17 settembre 2022

Ore 15.00 Serbia – Francia

Ore 17.30 Polonia – Slovacchia

Ore 20.00 Slovenia – Italia

2ª Giornata – 18 settembre 2022

Ore 15.00 Serbia – Polonia

Ore 17.30 Slovacchia – Slovenia

Ore 20.00 Francia – Italia

3ª Giornata – 19 settembre 2022

Ore 15.00 Slovenia – Serbia

Ore 17.30 Polonia – Francia

Ore 20.00 Italia – Slovacchia

4ª Giornata – 21 settembre 2022

Ore 15.00 Polonia – Slovenia

Ore 17.30 Francia –Slovacchia

Ore 20.00 Serbia – Italia

5ª Giornata – 22 settembre 2022

Ore 15.00 Slovenia – Francia

Ore 17.30 Slovacchia – Serbia

Ore 20.00 Italia - Polonia

Pool II – Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia

Pala BCC - Vasto

1ª Giornata – 17 settembre 2022

Ore 15.00 Portogallo – Grecia

Ore 17.30 Repubblica Ceca – Finlandia

Ore 20.00 Bulgaria – Belgio

2ª Giornata – 18 settembre 2022

Ore 15.00 Portogallo – Repubblica Ceca

Ore 17.30 Finlandia – Bulgaria

Ore 20.00 Grecia – Belgio

3ª Giornata – 19 settembre 2022

Ore 15.00 Bulgaria – Portogallo

Ore 17.30 Repubblica Ceca - Grecia

Ore 20.00 Belgio – Finlandia

4ª Giornata – 21 settembre 2022

Ore 15.00 Repubblica Ceca – Bulgaria

Ore 17.30 Grecia – Finlandia

Ore 20.00 Portogallo – Belgio

5ª Giornata – 22 settembre 2022

Ore 15.00 Bulgaria - Grecia

Ore 17.30 Finlandia – Portogallo

Ore 20.00 Belgio – Repubblica Ceca

Semifinali 5°-8° posto – 24 settembre 2022

Pala BCC - Vasto

Ore 17.30 – JMF31 – 3ª Pool I – 4ª Pool II

Ore 20.00 JMF32 – 3ª Pool II - 4ª Pool I

Finali 5°-8° posto – 25 settembre 2022

Pala BCC - Vasto

Ore 9.30 Perdente JMF31 – Perdente JMF32

Ore 12.30 Vincente JMF31 – Vincente JMF32

Semifinali 1°-4° posto – 24 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 17.30 – JMF33 - 1ª Pool I - 2ª Pool II

Ore 20.00 – JMF34 - 1ª Pool II - 2ª Pool I

Finale 3°-4° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 17.30 Perdente JMF33 – Perdente JMF34

Finale 1°-2° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 20.00 vincente JMF33 – Vincente JMF34