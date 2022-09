ARNHEM (OLANDA)- Dati tv in crescita per la nazionale femminile di pallavolo impegnata nel Campionato del Mondo 2022. La sfida tra Italia e Belgio ha fatto registrare su Rai 2 901.000 spettatori con il 6.9% di share.

Sono migliorati anche i telespettatori su SKY: 149.000 con ben 445.000 contatti unici toccati.

In totale quindi sono state circa 1.050.000 le persone che guardato l'appassionante match di ieri delle campionesse europee.