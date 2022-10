Mondiali Femminili: Mazzanti 'Italia? dobbiamo ancora migliorare'

ROTTERDAM (OLANDA)- Giornata di riposo per la nazionale italiana femminile, reduce ieri dalla convincente vittoria sul Giappone 3-1 . Le ragazze di Davide Mazzanti domani torneranno in campo all'Ahoy Arena per affrontare l'Argentina: ore 17.15 con diretta su Rai 2 e Sky Sport 1. La sfida con le sudamericane darà l'opportunità a Egonu e compagne di chiudere il discorso qualificazione ai quarti di finale. Le campionesse d'Europa, infatti, con una vittoria da tre punti si garantirebbero il passaggio ai quarti, senza dover aspettare la partita contro la Cina. Al momento la nazionale italiana guida la classifica della Pool E con 6 vittorie e 19 punti, davanti al Brasile (6V e 17p). Ai quarti di finale accederanno le prime quattro classificate della pool E che si affronteranno ad Apeldoorn l'11 ottobre con questo schema: 1E vs 4E, 2E vs 3E. Sempre l'11 ottobre si giocheranno anche i quarti di finale in programma a Gliwice (1F vs 4F, 2F vs 3F), a guidare il girone F è la Serbia con 7 vittorie e 20 punti, seguita dalla Cina (6v 17p). Ieri la sorpresa di giornata è stata la sconfitta 3-0 degli Stati Uniti contro la Polonia, rilanciatasi per la qualificazione ai quarti.

LE PAROLE DEL CT DAVIDE MAZZANTI-



« Gli ultimi due giorni sono stati molto importanti per noi, ci siamo prima trovati in difficoltà con il Brasile, facendo fatica a trovare le soluzioni che volevamo e di conseguenza abbiamo perso la partita al tie break. Dopo nemmeno 24 ore, invece, ci siamo trovati davanti il Giappone, quella di ieri è stata una partita veramente difficile, sia perché dopo una sconfitta non è mai facile riassestarsi e sia perché il Giappone è una squadra molto particolare che ha bisogno di attenzioni particolari dal punto di vista tattico. Dopo un primo set, in cui forse dovevamo mettere a posto alcune cose, abbiamo poi disputato un’ottima partita. Nelle prossime due gare contro Argentina e Cina dovremo semplicemente giocare come sappiamo e vogliamo. Sarà importante gestire la squadra dal punto di vista fisico, siamo in un momento del Mondiale in cui il calendario non facilita il recupero. Giochiamo sempre due partite molto ravvicinate, quindi sarà importante ottenere il risultato, ma anche gestire le energie delle ragazze, considerano che due partite intense come saranno quelle di domani e sabato sicuramente si faranno sentire. L’ Argentina è una squadra che conosciamo leggermente meno, la stiamo studiando ed è un po' che non ci giochiamo, rispetto ai Giochi Olimpici di Tokyo dello scorso anno sono cambiate diverse giocatrici. Contro la Cina, che invece conosciamo molto bene, sarà un'altra grandissima partita. È una formazione che ci ricorda momenti particolari del nostro percorso, sarà molto bello affrontarla nuovamente. Come vedo l’Italia? Penso che il nostro livello debba ancora migliorare. La nostra crescita durante la prima fase è stata forse più lenta, rispetto a quello che avevamo in mente. Non siamo stati così soddisfatti a livello di gioco come volevamo e questo secondo girone ci deve servire a migliorare proprio questo aspetto. Del resto in un Mondiale le partite importanti si giocano sulle sensazioni che le ragazze provano in campo e le prossime due sfide segneranno dei momenti di fondamentale importanza per trovarle ».



IL CALENDARIO E LA PROGRAMMAZIONE TV DELLE AZZURRE PER LA 2A FASE-

7 ottobre, ore 17.15: Italia-Argentina (diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

8 ottobre, ore 13.30: Italia-Cina (diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)



2A FASE (4-9 OTTOBRE) - GIRONI E CLASSIFICHE POOL E E F-

Pool E (Rotterdam): Italia 6V 19p, Brasile 6V 17p, Cina 5V 15p, Belgio 5V 15p, Giappone 5V 15p, Olanda 4V 12p, Porto Rico 2V 6p, Argentina 2V 5p.



Pool F (Lodz): Serbia 7V 20p, Turchia 6V 17p, Stati Uniti 5V 15p, Polonia 4V 13p, Canada 4V 11p, Thailandia 4V 10p, Rep. Dominicana 3V 11p, Germania 3V 10p.