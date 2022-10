Mondiali Femminili: l'Italia doma un coriaceo Giappone

ROTTERDAM (OLANDA)- Con in testa ancora la sconfitta al tie break maturata ieri con il Brasile l’Italia è partita contratta contro il Giappone ma alla fine ha portato a casa una vittoria per 3-1 (20-25; 25-20; 25-14; 25-15) tanto netta quanto preziosa per la classifica. L’inizio delle azzurre è stato costellato da errori e da una tensione palpabile. Le nipponiche ne hanno saputo approfittare mettendo in difficoltà la nostra nazionale con giocate velocissime e difese incredibili. Passate in svantaggio Egonu e compagne si sono distese hanno preso in mano le redini della partita e non le hanno più mollate grazie alle prestazioni senza sbavature in attacco di una Egonu decisiva e di Sylla che ha fatto il suo anche in difesa. Bene le due centrali Chirichella e Danesi che hanno lavorato bene anche a muro. Certezze da Orro e De Gennaro. In sintesi un Italia in salute pronta alle prossime sfide (domani turno di riposo si tornerà in campo venerdì contro l’Argentina). Il Mondiale è ancora lungo ma possiamo guardare con fiducia al proseguo del torneo.

Italia in campo con Orro in palleggio Egonu in diagonale, Danesi e Chirichella centrali, Sylla, che sostituisce nella formazione iniziale Pietrini dopo la bella prestazione di ieri, e Pietrini di banda, De Gennaro libero.

Il Giappone non è avversario semplice da affrontare. Le nipponiche, che nel girone hanno battuto il Brasile, ci stanno incollate nel punteggio nelle fasi iniziali del primo set (6-6) e poi (11-11) grazie alla nota abilità difensiva e le giocate in attacco di Ishikawa e colpi molto precisi da parte delle altre schiacciatrici. Arriva il break a favore delle nostre avversarie (11-14), non riusciamo ancora a carburare in attacco. Bosetti in campo per Pietrini ma il Giappone è molto concentrato e determinato e fugge via (17-22). Entra Lubian ma il gap è ormai incolmabile. Un errore al servizio di Bosetti chiude il parziale (20-25). Le scorie psicologiche dopo il ko di ieri sono palesi.

Si riparte con il Giappone che viaggia forte. Sale in cattedra Inoue che non riusciamo a fermare (5-8). L’Italia però ha una bella reazione. Sylla firma l’8-8. Una botta di Danesi e passiamo avanti (9-10). E’ un buon momento per le azzurre che firmano un parziale di 7-2 con quattro punti consecutivi (12-9). Finalmente Egonu (14-11). Ma le nipponiche ci restano a ruota, si lotta. Un ace di Egonu ci porta a +4 (19-15). Difesa prodigiosa di De Gennaro, schiacciata di Bosetti +5 (20-15). Finalmente un po' di continuità da parte delle nostre. Le nostre centrali fanno la differenza. Manteniamo il gap fino alla fine. Un primo tempo di Danesi pareggia i conti (25-20).

Nel terzo set partiamo a razzo. Danesi firma il 7-0. Il Giappone palesa delle crepe in attacco, le schiacciatrici non ci panno più male, mentre le azzurre salgono di rendimento. Egonu torna ad essere immarcabile. Orro si affida al nostro opposto che non si fa pregare (9 punti per Paola nel parziale). Tutto molto facile (18-7). Gestiamo il finale con qualche patema. Le ragazze di Manabe hanno un sussulto, risalgono a -8 (22-14). Poi il finale è azzurro un muro di Danesi e un ‘aquilone’ di Hayashi decretano il netto parziale (25-14). L’Italia c’è !

Quarto parziale nel quale si ripristina l’equilibro fra le due squadre. Si viaggia punto a punto. Un diagonale di Sylla spezza la parità (9-7). Sale in cattedra Egonu e voliamo via (14-7), parziale di 8-0 per noi. E’ il break decisivo. Il finale è azzurro (20-11). Una fast di Cristina Chirichella completa l’opera e l’Italia conclude parziale e match con un netto 25-15.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia)- « Era importante riprendere fluidità di gioco. Oggi nel primo set avevamo ancora sulle spalle lo ‘zaino’ della sconfitta di ier, poi siamo cresciuti. Questa partita era importante per ripartire. Non è stato facilissimo perché loro sono brave nel contrattacco, nel primo set abbiamo contenuto troppo i colpi ed abbiamo sofferto, poi abbiamo fatto meglio. Ci abbiamo messo un po' a prendere le misure ma alla fine abbiamo trovato le giuste situazioni di gioco per batterle ».

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15)

ITALIA: Sylla 16, Egonu 27, Lubian, De Gennaro (L), Orro 1, Bosetti 11, Chirichella 11, Danesi 12, Pietrini n.e., Nwakalor n.e., Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., Fersino (L) n.e. All. Mazzanti.

GIAPPONE: Uchiseto (L), Ishikawa 16, Inoue 15, Momii 1, Hayashi 10, Yamada 8, Fukudome (L), Yokota 1, Miyabe Ai. 3, Seki 1, Miyabe Am. 3, Sato, Shimamura n.e., Koga n.e. All. Manabe.

ARBITRI: Ozbar (Tur) e Ramirez Ortiz (Dom)