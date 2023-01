Wevza: le ragazze di D'Aniello cedono alla Francia

KIENBAUM (GERMANIA)- Battuta d’arresto per la nazionale under 17 femminile impegnata nel Torneo Wevza, manifestazione in corso di svolgimento a Kienbaum (Germania), che mette in palio un posto alla prossima rassegna continentale di categoria.

Con un po' di sorpresa infatti le ragazze di coach Pasquale D’Aniello sono state superate 0-3 (15-25, 23-25, 25-27) dalla Francia nella seconda uscita della Pool A. Le azzurrine questo pomeriggio non sono riuscite a confermare quanto di buono fatto nella partita d’esordio di ieri, dominata nettamente contro l’Inghilterra. Per la formazione transalpina invece si è trattato del secondo successo; le ragazze di coach Francois De Tschundy, grazie alla vittoria odierna, sono balzate in vetta alla classifica del girone.

Il match è partito in salita per le azzurrine. La Francia è scesa in campo molto concentrata trovando subito un buon allungo (1-5); vantaggio che la formazione transalpina ha continuato ad amministrare con scioltezza (3-8). Capitan Bonafede e compagne, però, con orgoglio, si sono riportate a contatto con le rivali (13-15), ma lo sforzo azzurro non è bastato. La Francia con determinazione è riuscita ad allungare ancora una volta e grazie ad un ace di Kiera ha chiuso il primo set 15-25.

Grande equilibrio ha contraddistinto l’inizio della seconda frazione di gioco, le due compagini sono arrivate in parità sul 7-7. La battaglia punto a punto è continuata dal 13-13 al 18-18. La maggiore cattiveria agonistica delle transalpine, però, ha cominciato a venir fuori nei momenti più importanti del set. La formazione di coach De Tschundy è riuscita a portarsi al comando e a fare proprio anche il secondo parziale 23-25.

Anche il terzo set ha visto le due formazioni darsi battaglia (11-11). Un ace di Beatrice Spada ha portato l’Italia sopra 14-13, con la formazione tricolore che ha continuato a spingere sull’acceleratore e ha guadagnato un buon break (19-16). Dopo il time-out le francesi hanno accorciato le distanze, riaprendo il set (19-18). Le fasi successive hanno visto un lungo botta e risposta, terminato in favore della nazionale transalpina che al terzo match point si è aggiudicata l’incontro (25-27).

Domani match fondamentale per le azzurrine. Bonafede e compagne torneranno in campo alle ore 18 per affrontare le padrone di casa della Germania nell’ultima uscita della Pool A.

I PROTAGONISTI-

Asia Spaziano (Italia)- « Sicuramente quest’oggi potevamo dare qualcosa in più. La Francia ha meritato la vittoria anche grazie a delle attaccanti di alto livello. Ora la testa è alla partita di domani. Contro la Germania sarà una partita molto impegnativa. Vogliamo arrivare a giocare le semifinali. Daremo sicuramente il massimo ».

I TABELLINO-



ITALIA-FRANCIA 0-3 (15-25, 23-25, 25-27)-

ITALIA: Spaziano 3, Tosini 13, Bovolenta 6, Spada 8, Peroni 1, Moroni 11, Bonafede (L). Scillkowsky, Novello 6, Nozza. N.e. Aimaretti, Genovese, Fanfani, Talarico. All. D’Aniello.

FRANCIA: Prigent 11, Melinard-Chanteur 11, Baudrillard 4, Depie 17, Sebiti 4, Loe 11, Randrianantenaina (L). Bal, Dufort. N.e. Attivi, Diouf, Ratahiry, Kaba. All. De Tschundy

Durata set: 22’, 28’, 31’

Italia: 5 a, 5 bs, 9 mv, 19 et

Francia: 11 a, 6 bs, 7 mv, 15 et

CALENDARIO E RISULTATI-



Pool A: Italia, Germania, Francia, Inghilterra



4/01: Italia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-15, 25-10); Germania-Francia 2-3 (23-25, 25-20, 25-15, 19-25, 12-15).



5/01: Italia-Francia 0-3 (15-25, 23-25, 25-27); Germania-Inghilterra (ore 18).



6/01: Francia-Inghilterra (ore 12); Italia-Germania (ore 18).

POOL B: Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna



4/01: Olanda-Portogallo 3-0 (26-24, 25-22, 25-23); Belgio-Spagna 3-1 (22-25, 25-21, 25-13, 25-21).



5/01: Belgio-Portogallo 3-1 (25-15, 23-25, 25-22, 25-19); Olanda-Spagna 0-3 (20-25, 22-25, 19-25).



6/01: Portogallo-Spagna (ore 9.30); Belgio-Olanda (ore 15).

SEMIFINALI-



7/01

3a Pool A-4a Pool B (ore 9.30)

4a Pool A-3a Pool B (ore 12)

1a Pool A-2a Pool B (ore 15)

1a Pool B-2a Pool A (ore 18)

FINALI-



8/01-

7/8° posto (ore 9.30)

5/6° posto (ore 12)

3/4° posto (ore 15)

1/2° posto (ore 18)