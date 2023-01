Wevza: le ragazze di D'Aniello in semifinale

KIENBAUM (GERMANIA)- La Nazionale Under 17 femminile ha superato la Germania 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) e conquistato l’accesso alla semifinale del torneo Wevza, che si sta disputando nella città tedesca di Kienbaum e che mette in palio la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Top scorer dell’incontro Ludovica Tosini con 23 punti realizzati nel corso dei tre set. Una partita di carattere per le ragazze guidate in panchina da Pasquale d’Aniello, che sono riuscite a rimanere concentrate nei momenti più cruciali dei set e a capitalizzare al meglio gli errori delle loro avversarie.