ROMA-Ferdinando De Giorgi protagonista ancora una volta in TV. Il commissario tecnico azzurro, tre volte campione del Mondo da atleta e medaglia d’Oro nell’ultima rassegna iridata da allenatore, è infatti stato ospite stasera ai“Soliti Ignoti”, game show condotto da Amadeus in corso di svolgimento proprio in questi minuti su Rai 1. Anche se non sotto i riflettori di un impianto sportivo, un'altra serata vissuta da protagonista per il plurimedagliato allenatore azzurro.