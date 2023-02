La finale degli Europei si giocherà al Palaeur di Roma

ROMA- La sede delle Finali dei Campionati Europei sarà Roma e non più Bologna come precedentemente comunicato. Roma, l'iconica e unica "Città Eterna", dunque, sarà il palcoscenico dove le quattro migliori squadre dei Campionati Europei maschili 2023 si riuniranno per disputare semifinali e finali in programma rispettivamente il 14 e il 16 settembre. I match si disputeranno nella splendida e storica cornice del Palazzo dello Sport, location che vide trionfare proprio l’Italia nella rassegna continentale del 2005 davanti a Russia e Serbia Montenegro.