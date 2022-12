Campionati Europei 2023: il calendario della prima fase

ROMA- La CEV ha reso noti i calendari delle rassegne continentali del prossimo anno, che vedranno grande protagonista l'Italia. Per la prima volta nella storia gli Europei di pallavolo, infatti, toccheranno 9 città del nostro paese .

NAZIONALE FEMMINILE-

Sarà la Romania la prima avversaria della nazionale italiana femminile nel Campionato Europeo di pallavolo 2023, torneo organizzato da Belgio e Italia. Le campionesse continentali esordiranno nella meravigliosa location dell’Arena di Verona il 15 agosto contro la Romania, per poi affrontare a Monza Svizzera (18 agosto) e Bulgaria (19 agosto) e infine chiudere il girone B a Torino, dove andranno in scena le sfide contro Bosnia ed Erzegovina (22 agosto) e Croazia (23 agosto). In Italia, più precisamente a Firenze, si giocheranno anche 4 Ottavi e 2 Quarti di Finale, mentre Semifinali e Finali si svolgeranno a Bruxelles.

Il calendario delle azzurre nella pool B

15/8 Verona: Italia – Romania

18/8 Monza: Italia – Svizzera

19/8 Monza: Italia - Bulgaria

22/8 Torino: Italia - Bosnia ed Erzegovina

23/8 Torino: Italia – Croazia

Le pools si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale e si affronteranno secondo il seguente schema.

(Ottavi di finale in Belgio)

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1

(Ottavi di finale in Italia a Firenze)

B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1

Nei Quarti di finale (a Bruxelles e a Firenze) si affronteranno le squadre vincitrici che hanno disputato gli ottavi nello stesso paese. Questo lo schema degli incroci.

(Bruxelles)

QF1: Vincente A1 vs C4 - Vincente A3 vs C2

QF2: Vincente A4 vs C1 - Vincente A2 vs C3

(Firenze)

QF3: Vincente B1 vs D4 - Vincente B3 vs D2

QF4: Vincente B4 vs D1 - Vincente B2 vs D3

Le semifinali e le finali si giocheranno a Bruxelles, secondo questo schema.

Semifinale 1: Vincente QF1 - Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 - Vincente QF3

NAZIONALE MASCHILE-

Nella prima fase i campioni del mondo e d’Europa allenati da Ferdinando De Giorgi esordiranno il 28 agosto al Foro Italico contro il Belgio; affronteranno poi l’Estonia e la Serbia a Perugia il 31 agosto e il 1 settembre, per poi trasferirsi ad Ancona dove il 4 e 6 settembre se la vedranno con Svizzera e Germania.

Il calendario degli azzurri nella pool A

28/8 Roma: Belgio - Italia

31/8 Perugia: Estonia - Italia

1/9 Perugia: Serbia - Italia

4/9 Ancona: Italia – Svizzera

6/9 Ancona: Germania - Italia

Le pools si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale e si affronteranno secondo il seguente schema.

(Ottavi di finale in Italia a Bari)

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1

(Ottavi di finale in Bulgaria)

B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1

Nei Quarti di finale (a Bari e a Varna) si affronteranno le squadre vincitrici che hanno disputato gli ottavi nello stesso paese. Questo lo schema degli incroci.

(Bari)

QF1: Vincente A1 vs C4 - Vincente A3 vs C2

QF2: Vincente A4 vs C1 - Vincente A2 vs C3

(Varna)

QF3: Vincente B1 vs D4 - Vincente B3 vs D2

QF4: Vincente B4 vs D1 - Vincente B2 vs D3

Le semifinali e le finali si giocheranno a Bologna, secondo questo schema.

Semifinale 1: Vincente QF1 - Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 - Vincente QF3