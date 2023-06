VNL: infortunio al piede per Sylla, nelle 14 entra Linda Nwakalor

BANGKOK (THAILANDIA)- Brutta tegola per Davide Mazzanti che perde per infortunio, alla vigilia del match di oggi contro il Brasile, la capitana Myriam Sylla che ha accusato un fastidio al piede che le impedirà di scendere in campo. Necessari ulteriori accertamenti per conoscere l'entità dell'infortunio. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Nel frattempo la schiacciatrice azzurra ha già intrapreso con lo staff sanitario italiano il percorso di recupero per tornare a disposizione nel più breve tempo possibile. Intanto Sylla è stata obbligatoriamente esclusa dalla lista delle 14 che prenderanno parte alla Pool 6 di Bangkok ed è stata sostituita da Linda Nwakalor.