Europei U17F: L’Italia supera la Bulgaria

VRNJACKA BANJA (SERBIA) – Dopo la pausa prevista dal calendario, nella quarta giornata del Campionato Europeo under 17 femminile l’Italia conquista un’importante vittoria. Oggi pomeriggio al palazzetto dello sport di Vrnjacka Banja in Serbia le azzurrine si sono imposte 3-0 (25-23, 25-13, 25-21) sulla Bulgaria, che guidava la classifica della Pool I con 3 vittorie all’attivo. Ora le azzurrine, che si trovano ancora al terzo posto, hanno raggiunto lo stesso numero di vittorie di Bulgaria e Croazia che le precedono.

LA CRONACA – Per questo quarto impegno al Campionato Europeo under 17 femminile il tecnico Pasquale D’Aniello sceglie lo starting six con la diagonale Spaziano- Caruso, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Quero e Bovolenta e il libero Bonafede.

E’ la Bulgaria a trovare il primo allungo (3-5), le azzurrine sono brave a ritrovare subito il ritmo e a riportare il match in parità (5-5, 6-6). L’Italia risponde prontamente a un tentativo di allungo avversario (6-9) e a riportasi avanti con un importante break (11-9). La Bulgaria ricuce (13-13), ma è deciso l’allungo delle azzurrine (18-15, 22-16). Il time out chiamato dalla panchina rimette ordine tra le fila della formazione di coach Todorov (23-20, 24-23), ma la rimonta non si compie e l’Italia conquista il primo set (25-23).

La seconda frazione vede l’Italia protagonista nell’avvio (5-2). Lo stop al gioco chiesto dalla panchina della Bulgaria rimette in corsa la formazione avversaria (6-6). Maggiore però la determinazione messa in campo dalle azzurrine che si ricompattano (9-7), dettano il ritmo (14-9) e si spingono sul +10 (21-11). Nel finale tutto facile per l’Italia che si porta sul 2-0 (25-13).

Al rientro in campo la Bulgaria prova a staccare Bonafede e compagne (0-3). Il time out chiamato da coach D’Aniello rimette subito ordine tra le azzurrine che ristabiliscono la parità (4-4) e tengono il passo (7-7). La Bulgaria prova ad allungare nuovamente (10-13), ma l’Italia rientra (13-13) e si procede punto a punto (19-19). E’ delle azzurrine l’accelerazione decisiva: l’Italia aumenta il ritmo (23-20) e chiude set e partita (25-21).

IL TABELLINO -

ITALIA-BULGARIA 3-0 (25-23, 25-13, 25-21)

ITALIA: Spaziano 4, Tosini 11, Bovolenta 7, Caruso 12, Peroni 8, Quero 15; Bonafede (L), Novello 1. Ne: Aimaretti, Schillkowski, Cornelli (L), Moroni, Spada Sismondi. All. D’Aniello.

BULGARIA: Todorova 2, Naneva 1, V. Petrova 2, Parapunova 11, Angelova 4, M. Petrova 2; Ninova (L), S. Ivanova 1, Zhekova 2, Arnaudova, D. Ivanova, B. Ivanova 3, Veneva 1,

Nedyalkova (L). All. Todorov.

ARBITRI: Miklos Horvath (HUN), Cevril Ebru Kaya (TUR)

DURATA SET: 29’, 22’, 30’

ITALIA: 8 a, 13 bs, 9 mv, 28 et

BULGARIA: 2 a, 6 bs, 4 mv, 17 et

CALENDARIO E RISULTARTI -

Pool I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Italia-Polonia 3-2 (23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-10)

Ore 14.30 Olanda-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-15, 23-25, 28-30)

Ore 17.30 Georgia-Serbia 3-2 (25-16, 18-25, 14-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 Croazia-Estonia 3-0 (25-14, 25-13, 25-11)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Georgia-Bulgaria 0-3 (17-25, 17-25, 15-25)

Ore 14.30 Italia-Croazia 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 18-25)

Ore 17.30 Serbia-Estonia 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-18, 15-12)

Ore 20.00 Polonia-Olanda 3-2 (20-25, 26-24, 25-10, 23-25, 15-13)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Estonia 3-0 (25-13, 25-19, 25-17)

Ore 14.30 Croazia-Polonia 3-2 (25-23, 25-21, 22-25, 22-25, 15-13)

Ore 17.30 Olanda-Serbia 3-0 (25-14, 28-26, 28-26)

Ore 20.00 Georgia-Italia 0-3 (20-25, 15-25, 15-25)

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Estonia-Olanda 2-3 (25-22, 25-20, 15-25, 23-25, 11-15)

Ore 14.30 Italia-Bulgaria 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Ore 17.30 Serbia-Croazia

Ore 20.00 Polonia-Georgia

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Bulgaria

Ore 14.30 Georgia-Olanda

Ore 17.30 Polonia-Serbia

Ore 20.00 Italia-Estonia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Georgia

Ore 14.30 Estonia-Polonia

Ore 17.30 Bulgaria-Serbia

Ore 20.00 Olanda-Italia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Polonia

Ore 14.30 Estonia-Georgia

Ore 17.00 Serbia-Italia

Ore 20.00 Olanda-Croazia