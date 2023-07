EYOF: l'Italia è medaglia d'argento

Nella partita conclusiva della manifestazione gli azzurrini sono stati superati 3-1 (25-23, 25-15, 22-25, 25-20) dalla Francia. Il torneo si chiude comunque positivamente per la nostra nazionale che ha conquistato un brillante secondo posto con una sola sconfitta.

In finale approccio deciso al match da parte dei transalpini che si portano subito in vantaggio (4-8) senza lasciare la possibilità all’Italia di recuperare (6-11, 13-19): La Francia si disunisce, gli azzurrini ritrovano continuità e riescono a recuperare (17-22, 19-22, 23-23). E’ maggiore la determinazione dei francesi che chiudono a proprio favore la prima frazione (23-25).

E’ ancora la Francia a dettare il ritmo nel secondo parziale (5-8, 6-10). Gli azzurrini faticano a trovare buon ordine e continuità e non riescono a recuperare (9-14, 13-19). L’inerzia del set non cambia e i transalpini conquistano agevolmente anche la seconda frazione (15-25).

Nel terzo set sono gli azzurrini a imporre il proprio ritmo (9-6) e a tenere gli avversari a distanza (13-11, 16-12, 19-14). Nel finale la Francia prova a ricucire (21-19) ma viene premiato il buon gioco dei ragazzi di coach Zanin che si portano sull’1-2 (25-22) e riaprono la partita.

Equilibratissimo l’avvio della quarta, decisiva frazione: per un lunghissimo tratto le due formazioni si fronteggiano punto a punto (3-3, 7-7, 11-11, 16-16). Sono i francesi a trovare il primo allungo (16-18), l’Italia fatica a ricompattarsi e a rientrare (18-22) e la Francia chiude agevolmente set e partita (20-25) conquistando l’oro di questa 17ª edizione dell’EYOF.

I PROTAGONISTI-

Michele Zanin (Allenatore Italia)- « Il rammarico di oggi è quello di non essere stati al passo con la Francia che ha giocato davvero un’ottima partita. Noi, invece, siamo riusciti a fare il nostro gioco solo a tratti e la recriminazione è proprio quella di non essere stati capaci a stare al loro livello. E’ comunque importante arrivare a disputare una finale. Questo Eyof per noi rappresenta una tappa di avvicinamento importante ai Campionati del Mondo di categoria che giocheremo a partire dalla prossima settimana. Queste partite ci hanno permesso di conoscerci meglio, di vedere le nostre reazioni in campo e di capire come poter correggere le cose che sono andate meno bene, o pot enziare ciò che ha funzionato meglio ».

LA CLASSIFICA FINALE-

del torneo maschile: 1. Francia, 2. Italia, 3. Repubblica Ceca, 4. Belgio, 5. Polonia, 6. Slovenia, 7. Serbia, 8 Grecia.

I RISULTATI DELLA FASE FINALE-

Venerdì 28 luglio 2023 – Semifinali 1°-4° posto

Ore 15.30 Italia-Repubblica Ceca 3-2 (19-25, 25-20, 25-17, 22-25, 15-11)

Ore 18.00 Francia-Belgio 3-1 (25-17, 25-18, 22-25, 25-22)

Sabato 29 luglio 2023

Ore 12.45 Finale 3° posto – Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-17, 25-23, 25-20)

Ore 15.00 Finale 1°-2° posto – Italia-Francia 1-3 (23-25, 15-25, 25-22, 20-25)

I DODICI AZZURRINI-

Pardo Mati (Lupi Santa Croce); Luca Pozzebon (Volley Treviso); Federico Miraglia (Casarano Volley); Francesco Barretta (Pallavolo Bari); Gioele Adeola Taiwo e Flavio Morazzini (Volley Milano); Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Lorenzo Magliano (Libertas Brianza); Tommaso Barotto (Delta Volley Porto Viro); Pietro Bonisoli (Verona Volley); Alessandro Bristot e Marco Fedrici (Trentino Volley).

LO STAFF DELLA NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE-

Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore), Maira Di Vagno (fisioterapista).

LA FEMMINILE CHIUDE AL 6° POSTO-

La Nazionale under 19 femminile ha chiuso al sesto posto all’European Youth Olympic Festival (EYOF) a Maribor in Slovenia. Questa mattina le azzurrine guidate dal tecnico Gaetano Gagliardi sono state superate 3-1 (25-23, 21-25, 25-23, 26-24) dalla Croazia.

LA CLASSIFICA FINALE FEMMINILE-

1. Slovenia, 2. Germania, 3. Olanda, 4. Ungheria, 5. Croazia, 6. Italia, 7. Turchia. 8. Polonia.