Europei Femminili: Mazzanti e Sylla presentano Italia-Bosnia

TORINO- Prosegue il cammino europeo della nazionale del CT Davide Mazzanti. Dopo l’esordio vincente di Verona con la Romania e il doppio successo di Monza con Svizzera e Bulgaria, domani alle 21.15 (in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer) le azzurre affronteranno la Bosnia ed Erzegovina al PalaGianniAsti (PalaRuffini) di Torino nella sfida valida per la quarta giornata della Pool B del Campionato Europeo Femminile 2023 . L’Italia proverà a migliorare il proprio gioco puntando a far risultato pieno nella prima delle due uscite europee in programma in una Torino pronta a far festa con la nazionale. Nota a margine di questa vigilia la sfida particolare che vedrà contrapposti Anna Danesi, vice capitano azzurro, e il suo compagno, Davide Spinelli, fisioterapista in forza allo staff della nazionale balcanica. Nel pomeriggio, infine, è stata ufficialmente lanciata questa due giorni di grande pallavolo internazionale nel capoluogo piemontese nel corso di un media meeting al quale hanno partecipato i CT ed i capitani delle sei nazionali della Pool B (Italia, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Croazia e Svizzera).

LE PAROLE DEL TECNICO DAVIDE MAZZANTI-

« In vista di queste due ultime sfide della Pool dobbiamo continuare a crescere e soprattutto migliorare il modo di entrare in partita – ha ammesso il CT Davide Mazzanti – perché non sempre siamo stati bravi nell’approccio alla partita. In avvio dobbiamo abituarci a mettere tutto e subito evitando atteggiamenti conservativi mettendo subito il nostro ritmo in campo. Dal punto di vista tecnico stiamo lavorando su alcuni dettagli come i tempi d’attacco e il contrattacco dove a volte perdiamo delle occasioni. Abbiamo analizzato questi aspetti, li alleneremo sperando di riuscire a metterli subito in campo già da domani contro la Bosnia ed Erzegovina ».

LE PAROLE DELLA MYRIAM SYLLA-

« Mi auguro che il gruppo mostri nuovi segnali di crescita. Abbiamo iniziato portando a casa dei risultati importanti ma adesso dobbiamo crescere in questo percorso. Incrociamo squadra che proveranno a metterci in difficoltà, senza ombra di dubbio, ma noi faremo in modo di trasformare la voglia di fermarci delle nostre avversarie in energia per continuare il cammino. Sono molto felice dell’affetto che il pubblico ci sta riservando seguendoci con passione ed affetto e mi auguro che i nostri tifosi si stiano divertendo e possano divertirsi lungo questo percorso confidando nel loro supporto che finora è stato eccezionale ».

LE 14 DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA-

Palleggiatrici: 3. Milana Bozic, 18. Dragana Stevanovic.

Opposti: 17. Dajana Boskovic, 22. Nina Dukic.

Schiacciatrici: 2. Ana Zekic, 5. Iman Isanovic, 7. Andelka Radiskovic (C), 9. Edina Begic, 13. Jovana Biberdzic.

Centrali: 1. Ajla Paradzik, 10. Maja Lasic, 11. Edina Selimovic.

Liberi: 4. Dora Brasnic, 12. Milica Ivkovic.

All. Stevan Ljubicic

I PRECEDENTI ITALIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA-

1 vittoria, 0 sconfitte, 1 partita disputata

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DELLE AZZURRE-

Pool B in ITALIA-

15/08 – Arena di Verona (Verona)

Italia-Romania 3-0 (25-19; 25-19; 25-15)

16/08 – Arena di Monza (Monza)

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina 2-3 (25-15; 15-25; 25-23; 17-25; 15-17)

Bulgaria-Croazia 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-18)

17/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria 1-3 (20-25; 19-25; 25-19; 18-25)

Romania-Croazia 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-19)

18/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-2 (19-25; 25-18; 20-25; 26-24; 15-6)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14; 25-19; 25-13)

19/8 – Arena di Monza (Monza)

Romania-Svizzera 2-3 (21-25; 25-18; 25-27; 25-19; 9-15)

Italia-Bulgaria 3-0 (25-16; 25-17; 25-13)

21/8 – PalaGianniAsti (Torino)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Romania

ore 21: Croazia-Svizzera

22/8 – PalaGianniAsti (Torino)

ore 18: Bulgaria-Romania

ore 21: Italia-Bosnia ed Erzegovina – RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

23/8 – PalaGianniAsti (Torino)

ore 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Action



Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (Firenze)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (Firenze)

CLASSIFICA POOL B-

Italia 3V (9 punti), Bulgaria 2V (6 punti), Bosnia ed Erzegovina 2V (4 punti), Romania 1V (4 punti), Svizzera 1V (3 punti), Croazia 0V (1 punti).