Europei Maschili: l’Italia è arrivata a Perugia

PERUGIA- Una notte per riposare e resettare, tra la vittoria con il Belgio nella gara d’esordio a Bologna e lo spostamento a Perugia dove gli azzurri sono arrivati nella mattinata di oggi in vista del doppio impegno con Estonia e Serbia in programma il 31 agosto e l’1 settembre al PalaBarton alle 21.15. Nel pomeriggio il primo allenamento al PalaBarton, impianto perugino che apre le porte al volley azzurro per i prossimi quattro giorni. Intanto oggi avranno inizio le gare delle Pool B e D rispettivamente a Varna (Bulgaria) e Tel Aviv (Israele).

LE PAROLE DI FABIO BALASO-

« Era importante rompere il ghiaccio, siamo stati bravi a farlo. Non siamo partiti con troppa ansia, è stata una buonissima partita dal punto di vista tecnico e mentale. Siamo stati bravi a contenere gli avversari quando hanno provato a metterci in difficoltà. Abbiamo imposto il nostro ritmo da subito, col Belgio siamo stati bravi a farlo, ma dovremo farlo sempre. Dobbiamo concentrarci su di noi e limare ciò che non va bene nella partita precedente. Le prossime sfide con Estonia e Serbia a Perugia sarà importante affrontarle guardando nel nostro campo, dovremo ragionare un passo alla volta, partita per partita ora e per le prossime. Conosciamo bene la Serbia e i suoi giocatori. Sono una squadra importante, tanti di loro hanno giocato o giocano in Italia, sappiamo il grande valore di questa squadra. Siamo contenti per Alessandro Bovolenta, che ieri ha avuto il suo spazio, la speranza è che nel futuro ci sia sempre spazio per tanti giovani. L'invito che voglio lanciare ai nostri tifosi è quello di venire a sostenerci, è importante per noi ».

LA COPERTURA TELEVISIVA DELLA PRIMA FASE-



31/08, ore 21.15: Estonia-Italia (RAI Sport, SKY Sport Summer, NOW TV)

1/09, ore 21.15: Serbia-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer, NOW TV)

4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Uno, NOW TV)

6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)



LE ALTRE GARE TRASMESSE-



30/08, ore 21: Svizzera-Serbia (RAI Sport)

31/08, ore 18: Serbia-Belgio (RAI Sport)

2/09 ore 17: Olanda-Repubblica Ceca (Sky Sport Action, NOW Tv)

4/09, ore 18: Serbia-Estonia (RAI Sport)

5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW Tv)



LE GARE DI OGGI-



POOL B - Bulgaria (Varna)-

29 agosto: ore 20.30 Spagna-Bulgaria



POOL D - Israele (Tel Aviv)-

Ore 20.00 Grecia-Israele