Europei Femminili: Italia-Turchia domani alle 17.00 a Bruxelles

BRUXELLES (BELGIO)- L’attesa volge al termine. Domani alle 17:00 (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer) l’Italia affronterà la Turchia nella sfida valida per la prima semifinale del Campionato Europeo Femminile 2023 . Appuntamento fissato in un Palais 12 di Bruxelles che si preannuncia gremito per una sfida che metterà, l’una di fronte all’altra, due delle squadre più forti ed in forma al mondo. Da una parte l’Italia reduce da un percorso fin qui perfetto (7 vittorie con 0 set persi), e dall’altra la Turchia (7 vittorie su 7) che ieri ha spazzato via la Polonia con un netto 3-0. Le turche negli ultimi due incroci con l’Italia (VNL 2023) hanno sempre vinto in maniera netta (3-0 ad Antalya nella prima tappa e 3-0 ad Arlington nelle Finals). Le azzurre, rispetto alla VNL, hanno però aggiunto talento e mesi di duro lavoro per rendere sempre più efficaci i nuovi automatismi di gioco voluti dal CT Davide Mazzanti. Temi affrontati questa mattina nel corso del consueto media meeting organizzato dalla CEV per presentare l’atteso match a cui hanno preso parte il CT azzurro Davide Mazzanti e capitan Myriam Sylla assieme al capitano turco Eda Erdem, ed al CT Daniele Santarelli. A seguire, l’opposta Ekaterina Antropova ha preso parte al Live Show della CEV con Nika Daalderop, Katarina Lazovic e Ebrar Karakurt.

« Sarà una bellissima sfida contro una grande squadra come la Turchia. Conosciamo bene l’avversario, sappiamo quali sono i suoi punti di forza ed allo stesso tempo siamo consapevoli di quello che dovremo fare. Sarà una partita sicuramente bella da vivere e giocare, da affrontare con la giusta attenzione mettendo in campo intensità e ritmo. Quanto fatto due anni fa in Serbia quando conquistammo il titolo europeo è un qualcosa che porteremo per sempre dentro ma appartiene al passato. Adesso stiamo vivendo una nuova storia che dovrà passare attraverso una semifinale da giocare dando il massimo. La Turchia è una grande squadra, con un’individualità importante che però non rappresenta l’unico pericolo. Vargas è indubbiamente la loro arma principale ma dovremo essere bravi a contenere in generale il loro gioco che negli ultimi mesi è cresciuto davvero tanto ».

« Non esiste un aspetto specifico per vincere questa partita e sarei bugiarda se ve ne dicessi uno. Loro sono una grande squadra che in VNL ci ha letteralmente dominato, ma noi oggi siamo un’altra Italia che, al di là degli innesti, è maturata ed ha fatto proprio un modo di giocare su cui stiamo lavorando da maggio. Finora ci siamo espresse molto bene e facendo emergere una grande coesione di squadra che sarà alla base anche dei prossimi impegni. C’è grande rispetto nei confronti delle nostre avversarie, del loro staff, diretto da un allenatore tra i migliori al mondo che conosciamo bene, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli di cosa siamo e di quello che possiamo fare ».

« Stiamo insieme da soli tre mesi per preparare una competizione così importante ma finora la mia esperienza è stata incredibile. Sono molto felice e fiero di allenare una nazionale così importante. Sono consapevole che questa sia un’estate molto faticosa non solo per le partite finora disputate ma anche guardando al prossimo torneo che è molto importante. Adesso però siamo concentrati sul momento e il momento è rappresentato dalla sfida di semifinale con l’Italia. Affronteremo un team pazzesco ».

« Penso che quest’anno siano cambiate tante cose – ha aggiunto il capitano turco -sono arrivate nuove giocatrici che si sono dimostrate super sia in campo che come persone. Il nostro stile di allenamento e gioco è cambiato ed in poco tempo per rendere la pallavolo turca ancora meglio di quello che già era sia a livello europeo che mondiale. Adesso affrontiamo l’Italia e sicuramente sarà una grande partita contro una delle nazionali più forti al mondo ».

Palleggiatrici: 12. Elif Sahin, 3. Cansu Ozbay.



Opposti: 4. Melissa Vargas, 99. Ebrar Karakurt.



Schiacciatrici: 7. Hande Baladin, 11. Derya Cebecioglu, 22. Ilkin Aydin.



Centrali: 6. Kubra Akman, 14. Eda Erdem (C), 18. Zehra Gunes, 19. Asli Kalac.



Liberi: 1. Ginzem Orge, 2. Simge Akoz, 5. Ayca Aykac.



C.T.: Daniele Santarelli

I PRECEDENTI ITALIA-TURCHIA-

49 Vittorie, 20 Sconfitte, 69 Gare disputate

OTTAVI DI FINALE-



Palazzo Wanny (Firenze)

26/8 Francia-Romania 3-1 (25-23, 25-16, 21-25, 25-23)

26/8 Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

27/8 Olanda-Svizzera 3-0 (25-17, 25-19, 25-12)

27/8 Bulgaria-Slovacchia 3-2 (16-25, 17-25, 25-19, 25-20, 15-9)



Bruxelles (Belgio)

27/8 Turchia-Belgio 3-1 (25-22, 16-25, 25-15, 32-30)

27/8 Polonia-Germania 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

28/8 Serbia-Svezia 3-0 (25-17; 25-13; 25-16)

28/8 Rep.Ceca-Ucraina 3-2 (25-22; 25-22; 20-25; 10-25; 15-12)

QUARTI DI FINALE-



Palazzo Wanny (Firenze)

QF4 Bulgaria-Olanda 3-0 (25-11; 25-13; 25-19)

QF3 Italia-Francia 3-0 (25-14; 29-27; 25-13)



Bruxelles (Belgio)

QF2 Turchia-Polonia 3-0 (25-23; 25-22; 25-18)

QF1 Serbia-Rep.Ceca 3-1 (24-26; 25-17; 25-11; 25-14)

SEMIFINALI A BRUXELLES-

1/9 Semifinale ore 17:00: Italia-Turchia

1/9 Semifinale ore 20:00: Serbia-Olanda



FINALI A BRUXELLES-

3/9 ore 16:00: Finale 3°-4° posto

3/9 ore 19:30: Finale 1°-2° posto.