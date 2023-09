Europei Femminili: semifinale amara per l'Italia, la Turchia vince al tie break

BRUXELLES- La corsa dell’ Italia verso la medaglia d’oro del Campionato Europeo, si spegne sulle mani di Melissa Vargas che trascina la Turchia in finale demolendo, una nazionale azzurra concentrata e concreta per gran parte del match ma crollata nel finale del quarto set, che ci ha visto a lungo in vantaggio, e poi nel tie break dove la cubana naturalizzata turca ha spento ogni nostra velleità con una prestazione monstre. La squadra di Mazzanti ha perso ritmo e misure, soprattutto in ricezione, e non è stata capace di reagire nei momenti difficili. Egonu e compagne si inchinano 2-3 (25-18; 23-25; 25-15; 22-25; 6-15) e abdicano, scendendo dal trono conquistato nel 2021. Non è ancora finito il nostro Europeo, abbiamo il dovere di onorare l’impegno e di giocare domenica sera, con la perdente di Olanda-Serbia, per salire comunque sul podio, conquistando una medaglia che non sarà quella d’oro ma è pur sempre importante.

Per la semifinale Mazzanti non cambia la collaudata formazione fin qui imbattuta. L’Italia parte con Orro in regia, Antropova opposta, Danesi e Lubian centrali, Sylla e Pietrini di banda, Fersino libero.

Dall’altra parte della rete invece Santarelli sceglie l’oramai collaudato sestetto con Ozbay e Vargas in diagonale, Baladin e Karakurt martelli-ricettori, Erdem e Gunes al centro, e Orge libero.

Pronti via, il ghiaccio per l’Italia lo rompe Lubian che firma il primo punto. Le due corazzate di confrontano ad armi pari. La ricezione funziona bene sia nello schieramento azzurro che in quello della squadra di Santarelli (3-3). Un ace di Antropova ci riporta avanti (6-5) ma l’equilibrio continua a regnare sovrano anche se soffriamo, come prevedibile Vargas e Karakurt. Turchia a +2 (10-12) ma l’Italia si tiene attaccata al match. Arriva puntuale il doppio cambio di Mazzanti con Egonu e Bosio al posto di Orro e Antropova, ed è proprio la Paola nazionale a firmare la nuova parità (15-15). Pietrini sigla il sorpasso (16-15). La difesa azzurra fa cose straordinarie e Pietrini concretizza il pallone del +2 (18-16). Murone di Anna Danesi, l’Italia allunga (20-17) e Santarelli chiama time out. Con l’ace di Egonu voliamo a + 5 (22-17). Due block monumentali di Danesi ci portano al set point (24-17). Turchia in difficoltà nonostante i cambi operati da Santarelli. Antropova ci regala il primo set (25-18). L’Italia ha scacciato le paure, ma la partita è ancora lunga.

Turchia in campo nel secondo set con il sangue agli occhi dopo essersi fatta sorprendere nel primo parziale. Per l’Italia Egonu ancora in campo per Antropova. Con Baladin al servizio le ragazze di Santarelli guadagnano un margine considerevole (3-9) complici anche le numerose imprecisioni azzurre, un break che può essere decisivo. L’Italia però è presente a sè stessa, supera il momento di black out e prova a risalire la china. Ci riavviciniamo con un ace di Lubian (7-11). Ancora un muro di Danesi, siamo a -3 (10-13). La Turchia torna ad accelerare trascinata da Karakurt (13-18). Ace di Lubian, azzurre di nuovo in scia (18-15). Ci proviamo ma la Turchia non lascia nulla. Entra Squarcini in battuta e c’è subito un muro di Egonu (19-22). Lubian ci porta a due lunghezze sfruttando una ricezione sbagliata su un servizio micidiale di Egonu (21-23). Egonu firma l’ace della speranza (22-23). Non basta ! un muro su Pietrini regala alla Turchia la parità (23-25). L’Italia perde il primo set del suo Europeo.

Si riparte con Egonu, che ha convinto Mazzanti nei set precedenti, in campo. Battaglia sotto rete, gran difesa di Danesi e Pietrini mette a segno il primo break (5-3). Ancora Pietrini mani/out chiusura in parallela e 9-5. In questa fase vediamo la migliore Italia possibile. Vargas sbaglia e voliamo a +5 (12-7). Santarelli blocca di nuovo il gioco nel tentativo di ricaricare le sue, ma Anna Danesi stoppa ancora a muro la cubana (17-7). Parrocchiale in campo per rinforzare la ricezione. E’ Egonu che mette a terra il pallone del 15-8. Lubian sfrutta ancora la ricezione imperfetta delle turche, messa in difficoltà da Egonu, poi una bomba di Sylla, una botta di Lubin e voliamo via (20-10). Rientra Antropova in battuta e firma subito un servizio vincente (22-12). Pietrini chiude bucando il muro avversario (23-12). Conquistiamo 10 set point, ne bastano due. Un errore al servizio delle turche ci riporta in vantaggio (25-15).

Un ace di Lubian da l’abbrivio al quarto set. Servizio vincente, stavolta di Pietrini, e primo vantaggio azzurro (5-3). La Turchia risponde sempre dai nove metri con Vargas (5-5). Si procede punto a punto (10-10) dopo un bel colpo di Egonu. Due punti Paola che ci portano in vantaggio (14-12). Muro di Sylla su Erdem, ace di Danesi Italia a + 4 (17-13). Conteniamo Vargas e Karakurt con muri e difese. Rientra Antropova in battuta al posto di Sylla ma stavolta il suo ingresso non sortisce effetto. Sylla torna subito in campo. Ace di Karakurt, errore di Egunu e la Turchia ci riagguanta (20-20). Ricezione sbagliata di Sylla e andiamo sotto (21-22). Vargas sale in cattedra e mette a segno punti su punti e l’ace che concede il set point (22-24). La chiudono con un muro (22-25). Si va al tie break.

Sale la tensione ci giochiamo l’ingresso in finale in pochi minuti. Orro si affida alla mano calda di Egonu, dall’altra parte c’è Vargas, solo Vargas, cresciuta nel corso del match, ma non la teniamo. Si parte in equilibrio (4-4). E' la cubana naturalizzata che mette a segno il primo break (5-8). Si va al cambio di campo 5-8 per loro. Si fa dura. ‘Aquilone’ di Egonu e andiamo 5-9. Doppio cambio, entra Antropova che si fa subito murare e ci manda nell’abisso (5-10). Errore in ricezione di Fersino ed è notte fonda (5-11). In campo c’è solo la Turchia e non c’è più partita. Finisce 6-15. Una sconfitta che fa male, soprattutto per quanto visto per gran parte del match. L’Italia piange, la Turchia vola in finale.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia)- « Desideravo vedere giocare alle ragazze una partita a questo livello – ha analizzato Mazzanti al termine del match – e di questo sono fiero perché abbiamo per lunghi tratti giocato una gran pallavolo. Adesso però bisogna restare solidi perché il nostro percorso continua con una finale 3°-4° posto da giocare domenica e poi, guardando più in là, con una qualificazione olimpica che ci attende ».

Marina Lubian (Italia) – « Sono contenta della prestazione c’è rammarico per quanto accaduto nel quarto quando eravamo in controllo. In quel momento abbiamo consentito a Vargas di prendere il controllo. Di buono c’è che abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e abbiamo mostrato tante belle cose. Siamo nel bel mezzo di un percorso e anche questa sconfitta ci insegnerà qualcosa. Adesso abbiamo ancora una partita da giocare e una medaglia da conquistare, quindi è severamente vietato mollare ».

IL TABELLINO-



TURCHIA-ITALIA 3-2 (18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6)



TURCHIA: Karakurt 18, Zehra 11, Vargas 25, Baladin 7, Erdem 9, Ozbay, Iorge (L). Aykac, Sahin 1, Kalac, Aydin. N.e. Akoz, Akman, Cebecioglu. All. Santarelli.



ITALIA: Pietrini 16, Danesi 10, Antropova 4, Sylla 10, Lubian 11, Orro 1, Fersino (L). Egonu 25, Squarcini, Degradi, Bosio, Parrocchiale. N.e. Nwakalor, Omoruyi. All. Mazzanti.



ARBITRI: Simonovic (SUI), Koutsoulas (GRE).



DURATA SET: 24’, 27’, 24’, 28’, 14’. Tot: 120'



Turchia: 3 bv, 17 bs, 11 m, 31 et.



Italia: 8 bv, 16 bs, 11 m, 30 et.

I RISULTATI-

OTTAVI DI FINALE



Palazzo Wanny (Firenze)

,26/8 Francia-Romania 3-1 (25-23, 25-16, 21-25, 25-23)

26/8 Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

27/8 Olanda-Svizzera 3-0 (25-17, 25-19, 25-12)

27/8 Bulgaria-Slovacchia 3-2 (16-25, 17-25, 25-19, 25-20, 15-9)

Bruxelles (Belgio)

27/8 Turchia-Belgio 3-1 (25-22, 16-25, 25-15, 32-30)

27/8 Polonia-Germania 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

28/8 Serbia-Svezia 3-0 (25-17; 25-13; 25-16)

28/8 Rep.Ceca-Ucraina 3-2 (25-22; 25-22; 20-25; 10-25; 15-12)

QUARTI DI FINALE-



Palazzo Wanny (Firenze)

QF4 Bulgaria-Olanda 3-0 (25-11; 25-13; 25-19)

QF3 Italia-Francia 3-0 (25-14; 29-27; 25-13)

Bruxelles (Belgio)

QF2 Turchia-Polonia 3-0 (25-23; 25-22; 25-18)

QF1 Serbia-Rep.Ceca 3-1 (24-26; 25-17; 25-11; 25-14)

SEMIFINALI a Bruxelles

Italia-Turchia 2-3 (25-18; 23-25; 25-15; 22-25; 6-15)

ore 20:00: Serbia-Olanda

FINALI a Bruxelles

3/9 ore 16:00: Finale 3°-4° posto

3/9 ore 19:30: Finale 1°-2° posto.