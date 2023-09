Europei Maschili: De Giorgi e Manfredi lanciano l'Italia

BARI- Giornata di vigilia in Puglia per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che, nella sua terra, oggi ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la mattinata di lavoro svolta sul campo di gara del PalaFlorio:

« Sono orgoglioso e soddisfatto di quanto fatto fino ad ora e di essere qui in Puglia nella mia terra. Arriviamo bene a Bari, abbiamo fatto un percorso importante dai 10 giorni di lavoro a Cavalese post VNL in cui abbiamo cercato di gestire al meglio il tempo per lavorare. Il Memorial Wagner in Polonia ci è servito per confrontarci con squadre pretendenti al titolo europeo. Nella fase a gironi abbiamo trovato squadre interessanti, arriviamo quindi bene a questa fase a eliminazione diretta. Credo ci siano squadre che possono fare bene, ad esempio la Serbia credo sia un a squadra che può creare problemi così come l'Olanda e la Germania. Tutte squadre che da anni orbitano tra quelle di alto livello ».

La gara con la Macedonia del Nord in programma domani alle 18, valida per gli Ottavi di Finale del Campionato Europeo, preannuncia un PalaFlorio gremito, con pochissimi posti ancora disponibili, con il solito calore della gente di Puglia che sarà al fianco della nazionale, a Bari l’ultima volta nel 2019 per il Torneo PreOlimpico che consegnò il pass per Tokyo.

In quella nazionale c’era anche Daniele Lavia che ricorda con piacere quel torneo terminato nel migliore dei modi:

« Domani sarà una partita difficile, la prima ad eliminazione diretta. Siamo felici di essere qui e del nostro percorso, tra alti e bassi ma sempre raggiungendo il nostro risultato. Arriviamo con un bagaglio tecnico, tattico e fisico abbastanza importante. Siamo pronti e carichi per iniziare questa fase. Sono sicuro che Bari si farà sentire, ricordo nel 2019 questo palazzetto caldo. In realtà in tutte le tappe di questo percorso abbiamo trovato tanta vicinanza da parte della nostra gente. Dobbiamo essere concentrati su di noi, se giochiamo bene diamo filo da torcere a tutti ».

A conferma di quanto detto dallo schiacciatore calabrese anche le parole del suo compagno di reparto, Alessandro Michieletto :

« Adesso non si può sbagliare, abbiamo giocato tanto e il nostro gioco è migliorato. In alcune abbiamo controllato il gioco, in altre abbiamo sofferto e poi portato il risultato a casa, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto. Abbiamo scoperto tutte le nostre carte. Siamo pronti. Le grandi squadre sono così, nei grandi momenti di difficoltà c'è chi arriv a da fuori e aiutare la squadra e così è stato, questo è il nostro punto di forza. Abbiamo la giusta esperienza e in questo europeo sarà utile. Più si va avanti nella competizione e più si alza il livello, questo è l'Europeo. L'importante è farsi trovare pronti, poi abbiamo il nostro pubblico, lo sentiamo caldo e ci sta dando una grande mano. Ai nostri tifosi piace la nostra coesione, il nostro gruppo, il nostro obiettivo è far gioire tutti, presenti al palazzetto e chi ci segue da casa ».

La chiusura della mattinata dedicata alla stampa è stata affidata al padrone di casa, in questo caso in tutti i sensi, il pugliese, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi.

« Credo che in questa prima parte, a parte con la Germania, le partite non sono mai state in discussione. Anche con la Germania però, nonostante alcuni cambiamenti, la voglia di vincere non è mai mancata ed è andata così alla fine. Questo Europeo lo avevo immaginato così, sarebbe stato più comodo giocare sempre in un unico posto, avremmo avuto meno dispendio di energie e meno difficoltà, il nostro obiettivo era portare le nazionali sul territorio, soprattutto dove ci sono tanti bambini e appassionati che stanno facendo grande la pallavolo. Tutti questi sold out sono importanti per noi. Il pubblico di Bari è abituato a partite di livello internazionale, sono felice perchè questa gente potrà vivere una settimana di grande pallavolo con tante squadre di altissimo livello. Siamo felicissimi di questa manifestazione che renderà sicuramente felici tutti i tifosi di questa regione ».

Ancora pochi biglietti disponibili per la giornata di domani sul circuito TicketOne. L’Italia scenderà in campo alle 18.00 contro la Macedonia del Nord nel primo degli scontri ad eliminazione diretta. Nella seconda gara di giornata l’Olanda di Roberto Piazza affronterà la Germania. Le altre due gare valide per gli Ottavi di Finale, in programma a Bari, di disputeranno domenica.



