Europei Maschili: l'Italia aspetta la sfida con l'Olanda

BARI- A Bari è il day after, quello in cui si analizza la vittoria di ieri con l’occhio già puntato sulla prossima sfida con l’Olanda, valida per i Quarti di Finale, in programma martedì 12 settembre alle 21, e che assegnerà il pass per le Semifinali di Roma. Gli oltre 5000 del PalaFlorio a fare da cornice, e la partita lineare degli azzurri, bravi a non perdere mai la concentrazione, hanno dato vita alla serata di ieri nel capoluogo pugliese, con Giannelli e compagni bravi a chiudere la pratica Macedonia col punteggio di 3-0 conoscendo poi la prossima avversaria, l’Olanda, capace di conquistare il passaggio di turno solo al tie break contro la Germania. Il quadro dei Quarti di Finale attende di conoscere le altre due in corsa a Bari, in campo questa sera per gli Ottavi di Finale. Saranno Serbia-Repubblica Ceca e Polonia-Belgio le gare dalle quali usciranno le due sfidanti dell’altro Quarto di Finale che si giocherà a Bari martedì alle 18.

LE PAROLE DI ALESSANDRO BOVOLENTA-

« In questo Europeo il mio obiettivo personale è dimostrare chi sono e riuscire ad essere all'altezza di questo gruppo, mentre l'obiettivo di squadra l'obiettivo è sicuramente confermarci al vertice della pallavolo europea. Questa esperienza la sto vivendo così come la sognavo, stiamo facendo un viaggio fatto di emozioni in giro per l'Italia, in mezzo alla nostra gente, me la sto godendo a pieno. Cerco di farmi trovare sempre pronto, Fefè mi chiede di esser sempre pronto in ogni occasione, cerco di farlo nel migliore dei modi in ogni momento. Contro la Macedonia siamo stati bravi a rimanere concentrati, abbiamo dato il massimo e questo si è visto nel corso della gara. La prossima avversaria, l'Olanda, sicuramente lotterà al massimo contro di noi, dobbiamo farci trovare pronti anche sul punto a punto, situazione che non abbiamo trovato fino ad oggi. Sarà una partita complicata e dovremo dare il massimo. Mi sono integrato meglio di quanto mi aspettassi in questo gruppo, mi hanno accolto a braccia aperte da subito, mi trovo benissimo ».

RISULTATI E CALENDARIO-

Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9-10 settembre

9 settembre 2023

Ottavi di Finale "1": Italia vs Macedonia del Nord 3-0 (25-20, 25-12, 25-15)

Ottavi di Finale "4": Olanda vs Germania 3-2 (25-20, 25-23, 22-25, 18-25, 15-12)

10 settembre

ore 18.00: Ottavi di Finale "3" (Serbia vs Repubblica Ceca)

ore 21.00: Ottavi di Finale "2" (Polonia vs Belgio)

Ottavi di finale a Varna, 8-9 settembre

8 settembre 2023

Ottavi di Finale "7": Croazia vs Romania 2-3 (17-25, 20-25, 25-17, 28-26, 12-15)

Ottavi di Finale "6": Francia vs Bulgaria 3-0 (25-21, 25-21, 25-15)

9 settembre 2023

Ottavi di Finale "5": Slovenia vs Turchia 3-2 (20-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-13)

Ottavi di Finale "8": Portogallo vs Ucraina 0-3 (20-25, 19-25, 22-25)

Quarti di finale a Varna, 11 settembre

Ore 17.30: QF3: Slovenia vs Ucraina

Ore 21.00: QF4: Francia vs Romania

Quarti di finale a Bari, 12 settembre

Ore 18.00: QF2: Vincitrice Ottavi 2 vs 3

Ore 21.00: QF1: Italia vs Olanda

Semifinali a Roma, 14 settembre



Semifinale 1: Vincente QF1 - Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 - Vincente QF3

Finali a Roma, 16 settembre

Finale 3/4 ore 18.00

Finale 1/2 ore 21.00

IL PALINSESTO TV DEGLI OTTAVI DI FINALE-

Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9-10 settembre

10 settembre

ore 18.00: Serbia vs Repubblica Ceca

Diretta Rai Play e differita su Rai Sport alle 23.30 (telecronaca di Maurizio Colantoni, commento di Fabio Vullo)

Diretta Sky Sport Max e NOW TV (telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi)

ore 21.00: Polonia vs Belgio

Diretta RAI Sport (telecronaca di Maurizio Colantoni, commento di Fabio Vullo)

Diretta Sky Sport Max e NOW TV (telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi).