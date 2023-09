Europei Maschili: oltre 1350000 telespettatori per Italia-Olanda

BARI-Nonostante la concomitanza con Italia-Ucraina di calcio, la nazionale di Volley continua a raccogliere grandi ascolti. Quasi un miliore di spettatori, per la precisione 993.000 spettatori per la diretta su RAI Sport di Italia-Olanda di ieri a Bari, con uno share del 5,1% mentre sui canali SKY sono stati 382.000 gli spettatori per un totale nel corso della serata di oltre un milione di spettatori tra le due dirette a conferma della passione che cresce intorno alla nazionale di Ferdinando De Giorgi che continua a raccogliere risultati e consensi da un pubblico presente nei palazzetti e avanti alla TV.