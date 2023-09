Europei Maschili: Italia-Francia sfonda il muro dei tre milioni alla TV

ROMA-La semifinale tra Italia e Francia, vinta dagli azzurri 3-0 al PalaEur di Roma, ha fatto registrare ieri numeri importanti sui canali RAI e SKY che hanno trasmesso la gara in diretta. Oltre 3 milioni gli spettatori sintonizzati su RAI 2 per uno share del 16,2%. Sui canali SKY picco di 522.000 contatti con una media di 399.000 telespettatori e uno share del 2,1%. Sale l’entusiasmo intorno agli azzurri con un PalaEur che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto e i canali RAI e SKY pronti a raccontare l’atto conclusivo del Campionato Europeo. La Finale tra Italia e Polonia sarà trasmessa domani dalle 21 su RAI 1, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.