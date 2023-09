Oltre 4500000 di telespettatori per Italia-Polonia

ROMA- La Finale del Campionato Europeo di Volley, che ha segnato nella due giorni di Final4 il record di incasso per un totale di 831.090 euro, con gli 11.300 spettatori della giornata di ieri, ha raccolto anche l’importante dato di spettatori che hanno assistito ad Italia – Polonia in TV. Sono stati in 4.173.000 sintonizzati su RAI 1 per l’atto conclusivo dell’Europeo maschile di volley ieri sera con uno share del 25,3%, che aggiunti ai 417.000 collegati sui canali SKY forniscono un dato totale di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori che hanno potuto assistere in TV alla finalissim a. Un dato importante che conferma il grande interesse intorno a questa nazionale in continua crescita. Alla Finale ha assistito al PalaEur anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.